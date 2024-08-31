الأول منذ 1994 وسجل أكثر مما لعب.. هالاند لا يتوقف عن كتابة الأرقام

السبت، 31 أغسطس 2024 - 22:03

كتب : أحمد العريان

هدف هالاند في وست هام

سحق مانشستر سيتي مضيفه وست هام يونايتد بفضل هاتريك إرلينج هالاند، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويعد "هاتريك" هالاند هو الثاني على التوالي له بعدما سجل ثلاثية في المباراة السابقة ضد إبسويتش تاون.

هالاند سجل 70 هدفا في 69 مباراة بالدوري الإنجليزي.

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وفي الموسم الحالي سجل 7 أهداف في 3 مباريات، ونحن لا نزال في أغسطس بالفعل.

في شهر أغسطس حتى الآن سجل هالاند 19 هدفا، وهذا موسمه الثالث، وهذا شهره الأكثر تسجيلا حتى الآن.

ومنذ انضمام هالاند إلى البريميرليج سجل هاتريك 8 مرات، أكثر من بقية الأندية حتى، مثل تشيلسي الذي سجل 4 وتوتنام وبرايتون (2 لكل منهما).

هذا الهاتريك جعل سيتي النادي الأكثر تسجيلا للهاتريك في تاريخ حقبة الدوري الممتاز برصيد 43، متفوقا على ليفربول (42) وأرسنال (41).

وصار هالاند أول لاعب يسجل هاتريك مرتين في أول 3 مباريات بالدوري منذ بول جيويل مع برادفورد في موسم 1994-1995.

ورفع سيتي رصيده إلى النقطة 9 في صدارة الدوري الإنجليزي مستغلا تعثر أرسنال بالتعادل أمام برايتون.

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