هاتريك جديد من هالاند.. مانشستر سيتي يضرب وست هام بثلاثية ويتصدر الدوري

قاد إيرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي للفوز على وست هام بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي والتي أقيمت في الملعب الأولمبي في لندن.

وسجل هالاند ثلاثية فريقه "هاتريك" ووصل للهدف السابع له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويعد "هاتريك" هالاند هو الثاني على التوالي له بعدما سجل ثلاثية في المباراة السابقة ضد إبسويتش تاون.

ورفع سيتي رصيده إلى النقطة 9 في صدارة الدوري الإنجليزي مستغلا تعثر أرسنال بالتعادل أمام برايتون.

بينما تجمد رصيد وست هام عند 3 نقاط.

وصف المباراة

لم ينتظر هالاند كثيرا وسجل الهدف الأول في الدقيقة 10 بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة بيرناردو سيلفا ليضع الكرة على يمين الحارس أريولا.

لكن وست هام نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 19 بعد هجمة مرتدة سريعة عن طريق جارود بوين الذي انطلق من ناحية اليمين ولعب عرضية أرضية قوية اصطدمت في روبن دياز وغير مسارها نحو شباك سيتي.

دياز مدافع مانشستر سيتي يسجل في مرماه ويعيد المباراة الى نقطة البداية #الدوري_الإنجليزي #PremierLeague pic.twitter.com/S4OTRaR9kY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 31, 2024

ليعود هالاند ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 30 بتسديدة مقتنة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ريكو لويس.

وينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين لهدف.

في الشوط الثاني سيطر مانشستر سيتي على اللعب بينما شكلت هجمات وست هام المرتدة خطورة كبيرة على مرمى إيدرسون حارس السماوي.

وكاد وست هام أن يسجل التعادل في الدقيقة 53 بعد انفراد بالمرمى من هجمة سريعة ثم تسديدة قوية اصطدمت في العارضة وذهبت بعيدا.

إلا أن هالاند أنهى اللقاء بعدما سجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 83 من انفراد بالمرمى.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف.