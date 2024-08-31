هاتريك جديد من هالاند.. مانشستر سيتي يضرب وست هام بثلاثية ويتصدر الدوري
السبت، 31 أغسطس 2024 - 21:28
كتب : عمرو عبد المنعم
قاد إيرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي للفوز على وست هام بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي والتي أقيمت في الملعب الأولمبي في لندن.
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
وسجل هالاند ثلاثية فريقه "هاتريك" ووصل للهدف السابع له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
ويعد "هاتريك" هالاند هو الثاني على التوالي له بعدما سجل ثلاثية في المباراة السابقة ضد إبسويتش تاون.
ورفع سيتي رصيده إلى النقطة 9 في صدارة الدوري الإنجليزي مستغلا تعثر أرسنال بالتعادل أمام برايتون.
بينما تجمد رصيد وست هام عند 3 نقاط.
وصف المباراة
لم ينتظر هالاند كثيرا وسجل الهدف الأول في الدقيقة 10 بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة بيرناردو سيلفا ليضع الكرة على يمين الحارس أريولا.
هالاند يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي
#الدوري_الإنجليزي #PremierLeague pic.twitter.com/uFSGTiR20P— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 31, 2024
لكن وست هام نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 19 بعد هجمة مرتدة سريعة عن طريق جارود بوين الذي انطلق من ناحية اليمين ولعب عرضية أرضية قوية اصطدمت في روبن دياز وغير مسارها نحو شباك سيتي.
دياز مدافع مانشستر سيتي يسجل في مرماه ويعيد المباراة الى نقطة البداية
#الدوري_الإنجليزي #PremierLeague pic.twitter.com/S4OTRaR9kY— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 31, 2024
ليعود هالاند ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 30 بتسديدة مقتنة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ريكو لويس.
هالاند في الزاوية المستحيلة يعيد التقدم لمانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي#PremierLeague pic.twitter.com/TOwz8MA692— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 31, 2024
وينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين لهدف.
في الشوط الثاني سيطر مانشستر سيتي على اللعب بينما شكلت هجمات وست هام المرتدة خطورة كبيرة على مرمى إيدرسون حارس السماوي.
وكاد وست هام أن يسجل التعادل في الدقيقة 53 بعد انفراد بالمرمى من هجمة سريعة ثم تسديدة قوية اصطدمت في العارضة وذهبت بعيدا.
إلا أن هالاند أنهى اللقاء بعدما سجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 83 من انفراد بالمرمى.
هالاند… آلة لتسجيل الأهداف
#الدوري_الإنجليزي #PremierLeague pic.twitter.com/o02etYWyR0— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 31, 2024
ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف.