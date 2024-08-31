سيجاور ناني.. إشتريلا أمادورا يضم بلال مظهر

أعلن نادي إشتريلا أمادورا البرتغالي ضم بلال مظهر عبد الرحمن حتى 2026.

وسيجاور بلال في الهجوم لويس ناني نجم البرتغالي الذي انضم للفريق هذا الموسم بعدما قضى الموسم الماضي في الدوري التركي مع أضنة ديميرسبور التركي.

ولم يعلن النادي قيمة الصفقة أو النادي الذي انتقل منه بلال.

اللاعب رحل عن باناثينايكوس اليوناني بنهاية الموسم الماضي.

ووفقا لموقع الدوري الإيطالي فإن اللاعب تم قيده في صفوف كومو، لكن لم يعلن النادي عن الصفقة، ووفقا للصحفيين فإن النادي الإيطالي حاول بيعه.

View this post on Instagram A post shared by CF Estrela da Amadora (@estrelamadora)

بلال بدأ مسيرته مع المقاولون العرب ثم انضم لـ لشباب باناثينايكوس في موسم 2019-2020 كما تم تصعيده للفريق الأول.

وبقميص فريق الشباب لـ باناثينايكوس سجل 5 أهداف في 25 مباراة.

كما حصد جائزة هداف دوري أبطال أوروبا للشباب الموسم قبل الماضي.

وشارك بلال في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأولمبي لكنه لم يسجل أهدافا.

ويحتل أمادورا المركز الـ 14 في الدوري البرتغالي برصيد نقطة من 3 مباريات.

وأصبح بلال اللاعب المصري رقم 14 الذي يلعب في الدوري البرتغالي.

ويعد أحمد حسن كوكا المصري الأكثر خوضا للمباريات في الدوري البرتغالي برصيد 129 مباراة، والرقم مرشح للزيادة بعد عودته لريو أفي. (طالع التفاصيل)

وسبقه كل من مجدي عبد الغني وعلي غزال وعبد الستار صبري وأحمد سيد "زيزو" وصالح جمعة ومروان محسن ومحمد إبراهيم ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمود عزت وعلي فتحي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام حسن.