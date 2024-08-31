بعد 9 سنوات على رحيله.. كوكا يعود لـ ريو أفي

أعلن نادي ريو أفي تعاقده مع أحمد حسن "كوكا" لتدعيم صفوف الفريق.

ويعود كوكا لريو أفي بعد 9 سنوات من رحيله عن الفريق.

ريو أفي كان هو الفريق الأول لكوكا في أوروبا بعد رحيله عن نشائين الأهلي، إذ انتقل إليه في 2012 واستمر حتى 2015.

وخلال الفترة الأولى مع ريو أفي سجل كوكا 32 هدفا وصنع 4 خلال 98 مباراة.

وبعد رحيله عن الفريق لعب كوكا في صفوف عدة فرق وهي براجا وأولمبياكوس وكونيا سبور وألانيا سبور وبنديك سبور.

التجربة الأخيرة لكوكا في الموسم الماضي كانت برفقة ألانيا سبور.

وشارك كوكا مع ألانيا سبور خلال الموسم الماضي في 17 مباراة وخلالها سجل 9 أهداف وصنع هدفين.

ويحتل ريو أفي حاليا المركز 13 في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.

ويستعد ريو أفي لمواجهة أروكا غدا الأحد في الجولة الرابعة من الدوري البرتغالي.