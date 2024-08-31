الدوري الإنجليزي – 9 دقائق تؤكد لعنة أغسطس لـ إيفرتون.. وفوز برينتفورد وأستون فيلا

انتهت مباريات الخامسة عصرا في الدوري الإمجليزي بانتصار قاتل لـ بورنموث على إيفرتون وفوز كل من برينتفورد وأستون فيلا وتعادلين.

واستهل أرسنال الجولة بالتعادل مع برايتون بنتيجة 1-1 في مباراة شهدت طرد مثير للجدل لـ ديكلان رايس.

وخسر إيفرتون تقدمه أمام بورنموث من 2-0 لـ 2-3 في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

تقدم التوفيز على ملعب جوديسون بارك بنتيجة 2-0 في بداية الشوط الثاني عن طريق مايكل كين وكاليفرت لوين.

وفي الدقائق الـ 9 الأخيرة من عمر اللقاء قلب بورنموث الأوضاع رأسا على عقب.

سجل أنطونيو سيمينو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 87، ثم عدّل لويس كوك النتيجة في الدقيقة 90+2.

وفي الدقيقة 90+6 وبرأسية سجل لويس سينسيترا برأسية في شباك جوردان بيكفورد ليخطف 3 نقاط مثيرة لفريقه.

الفوز هو الأول لبورنموث بعد تعادلين ورفع رصيده لـ 5 نقاط من 3 مباريات.

فيما تذيل إيفرتون الترتيب بدون نقاط وكأسوأ دفاع باستقبال 10 أهداف في 3 مباريات.

يذكر أن إيفرتون تحت قيادة شون دايتش خسر جميع مبارياته في الدوري الإنجليزي خلال آخر موسمين بشهر أغسطس بـ 6 هزائم 3 في كل موسم.

إبسويتش تاون × فولام

تقدم إبسويتش على أرضه بهدف أول بتسديدة بعيدة المدى من ليام ديلاب في الدقيقة 15.

ليام هو نجل روري ديلاب لاعب ستوك سيتي السابق الذي اشتهر برميات التماس الطويلة.

وفي الدقيقة 32 سجل أداما تراوري هدف التعادل بعد عرضية أنطوني روبنسون.

وتحصل سام مرسي على بطاقة صفراء في الدقيقة 37 لتنتهي المباراة بتعادل ونقطة أولى لكتيبة القائد سام مرسي.

فولام أصبح في المركز 11 برصيد 4 نقاط، فيما حصد إبسويتش أولى نقاطه في المركز 16.

برينتفورد × ساوثامبتون

استغل برينتفورد أخطاء ساوثامبتون الدفاعية وحصد 3 نقاط جديدة.

براين ميبيومو تقدم في الدقيقة 43 قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل الكاميروني هدفا ثانيا في الدقيقة 65 مستفيدا من خطأ دفاعي آخر في شباك آرون رامسديل الذي خاض أول مباراة له مع القديسين عقب انتقاله من أرسنال.

وبعد 4 دقائق أضاف الكونغولي يوان ويسا الهدف الثالث.

وقلص الياباني يوكيناري سوجاوارا الفارق في الدقيقة 90+5 من تمريرة حاسمة لآدم لالانا.

ساوثامبتون العائد ظل في المركز 19 بدون نقاط، بينما ارتقى برينتفورد للمركز الخامس.

ليستر سيتي × أستون فيلا

واصل الثعالب البحث عن الانتصار على ملعب كينج باور ستيديوم لكنه تأخر بالخسارة من أستون فيلا.

تقدم أمادو أونانا بالهدف الأول بعد عرضية أولي واتكينس في الدقيقة 28.

وأضاف الكولومبي جون دوران الهدف الثاني برأسية بعد عرضية متقنة من لوكاس دين في الدقيقة 63.

وشارك المغربي بلال الخنوس لأول مرة مع ليستر عقب انضمامه في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 73 قلص البديل الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي الفارق للثعالب لكنه لم يكن كافيا.

الفيلانز ارتقوا للمركز السادس برصيد 6 نقاط، فيما ظل ليستر في المركز الـ 15 برصيد نقطة وحيدة.

نوتينجهام فورست × ولفرهامبتون

ظل نوتينجهام تعادلاته على ملعبه وتلك المرة مع الثعالب بنتيجة 1-1.

تقدم النيوزيلاندي كريس وود بالهدف الأول في الدقيقة 10.

وبعد دقيقتين سجل جيان بيليجاردي هدف التعادل الذي استمر حتى نهاية اللقاء.

فورست ظل ثامنا برصيد 5 نقاط في المركز الثامن، بينما حصد ولفرهامبتون أول نقطة له هذا الموسم برصيد 17 نقطة.