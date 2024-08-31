انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(3) سيتي.. فوز السماوي

السبت، 31 أغسطس 2024 - 19:12

كتب : FilGoal

هدف هالاند في وست هام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي

ق 83: جوووووووووول هالاند والثالث

ق 53: العارضة تمنع التعادل من قدوس

ق 30: جوووووووووول هالاند والثاني

ق 19: جوووووووووول التعادل دياز في مرماه

ق 18: الثاني يضيع من دي بروين بعد تسديدة قوية في القائم

ق 10: جووووول هاااالاند ينفرد بعد بينية برناردو سيلفا ويسجل الأول

ق 6: هالاند يهدر الأول بغرابة

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي وست هام
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