انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(3) سيتي.. فوز السماوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي

ق 83: جوووووووووول هالاند والثالث

ق 53: العارضة تمنع التعادل من قدوس

ق 30: جوووووووووول هالاند والثاني

ق 19: جوووووووووول التعادل دياز في مرماه

ق 18: الثاني يضيع من دي بروين بعد تسديدة قوية في القائم

ق 10: جووووول هاااالاند ينفرد بعد بينية برناردو سيلفا ويسجل الأول

ق 6: هالاند يهدر الأول بغرابة

انطلاق المباراة