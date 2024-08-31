انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(3) سيتي.. فوز السماوي
السبت، 31 أغسطس 2024 - 19:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي
ق 83: جوووووووووول هالاند والثالث
ق 53: العارضة تمنع التعادل من قدوس
ق 30: جوووووووووول هالاند والثاني
ق 19: جوووووووووول التعادل دياز في مرماه
ق 18: الثاني يضيع من دي بروين بعد تسديدة قوية في القائم
ق 10: جووووول هاااالاند ينفرد بعد بينية برناردو سيلفا ويسجل الأول
ق 6: هالاند يهدر الأول بغرابة
انطلاق المباراة
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