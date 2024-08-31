تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود هجوم كالمعتاد وعودة جاك جريليش ضد وست هام

عاد جاك جريليش لتشكيل مانشستر سيتي الأساسي في مواجهة وست هام.

ويلعب مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على الملعب الأولمبي في لندن.

ويقود إيرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي كالعادة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ريكو لويس – مانويل أكانجي – روبن دياز – يوشكو جفارديول

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – كيفين دي بروين – بيرناردو سيلفا

الهجوم: جاك جريليش – إيرلينج هالاند – جيرمي دوكو

بينما جاء تشكيل وست هام كالآتي:

حراسة المرمى: ألفونسو أريولا

الدفاع: آرون وان بيساكا – مافروبانوس – ماكس كيليمان – إيمرسون

الوسط: لوكاس باكيتا – إديسون ألفاريز – جويدو رودريجيز

الهجوم: محمد قدوس – مايكل أنطونيو – جارود بوين

وفاز مانشستر سيتي في أول جولتين على تشيلسي وإبسويتش تاون، بينما فاز وست هام على كريستال بالاس وخسر أمام أستون فيلا.