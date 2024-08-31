أرتيتا: رأيي في البطاقة الحمراء لـ رايس؟ لا شيء كالمعتاد

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن طرد ديكلان رايس أمام برايتون غيّر مجريات المباراة.

وتعادل أرسنال مع برايتون في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني عبر TNT Sports: "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، سجلنا الهدف وأصبحت النتيجة 1-0 ثم بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد للغاية، لكن هناك هذا القرار الذي غيّر المباراة بالكامل".

وأضاف "رأيي في البطاقة الحمراء؟ لا شيء كالمعتاد".

وأتم "حساب الدوري الإنجليزي أوضح أن سبب طرد رايس هو تأخير عودة اللعب؟ إذا حصل اللاعبون على بطاقات خلال المباراة بشكل مستمر بهذه الطريقة، حسنا. لكن هذا لم يحدث، لم يكن هناك استمرارية".

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افتتح كاي هافيرتز أهداف المباراة في الدقيقة 38. وأدرك جواو بيدرو التعادل في الدقيقة 58.

وشهدت المباراة طرد ديكلان رايس لاعب أرسنال في الدقيقة 49 بعدما حصل على إنذارين خلال المباراة.

بتلك النتيجة وصل رصيد كلا الفريقين لسبع ينقاط ليتصدران جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا في انتظار ما سيحدث في بقية المباريات.

لكن فارق الأهداف المسجلة جعل أرسنال في الصدارة ويليه برايتون.