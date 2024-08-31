مدرب برايتون: طرد رايس؟ لقد سدد الكرة بعيدا والبطاقة كانت واضحة

يرى فابيان هورلزر مدرب برايتون أن طرد ديكلان رايس لاعب أرسنال خلال المباراة ضد فريقه كان صحيحا.

وتعادل برايتون مع أرسنال بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هورلزر للصحفيين عقب المباراة: "في النهاية كنا نلعب بعدد أزيد لذلك أردنا الفوز بالمباراة، لقد أتيحت لنا بعض الفرص وأيضا أرسنال حصل على فرصتين محققتين".

وتابع "طرد رايس؟ لقد سدد الكرة بعيدا لذا حصل على بط\اقة صفراء واضحة وهذا غير زخم المباراة".

وأضاف "بدأنا في السيطرة على المباراة ثم جاء الهدف من حيث لا ندري ولم ندافع بشكل جيد ولكن البطاقة الحمراء غيرت المباراة بالتأكيد، أردنا تحقيق الفوز ولم نفعل لكن يجب أن نكون راضين".

وأتم "لا يزال هناك مجال للكثير من التحسينات ونحن نحاول أن نسير خطوة بخطوة".

التعادل رفع رصيد كلا الفريقين عند النقطة السابعة ليتصدرا الدوري بشكل مؤقت.