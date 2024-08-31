أرسنال وبرايتون يتعادلان في يوم تألق الحارسين

السبت، 31 أغسطس 2024 - 16:34

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - أرسنال - برايتون

تألق ديفيد رايا وبارت فيربوجين حارسي أرسنال وبرايتون ليجبران فريقيهما على التعادل.

وتعادل أرسنال إيجابيا بهدف لمثله اليوم السبت في ملعب الإمارات في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

افتتح كاي هافيرتز أهداف المباراة في الدقيقة 38.

وأدرك جواو بيدرو التعادل في الدقيقة 58.

وشهدت المباراة طرد ديكلان رايس لاعب أرسنال في الدقيقة 49 بعدما حصل على إنذارين خلال المباراة.

بتلك النتيجة وصل رصيد كلا الفريقين لسبع ينقاط ليتصدران جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا في انتظار ما سيحدث في بقية المباريات.

لكن فارق الأهداف المسجلة جعل أرسنال في الصدارة ويليه برايتون.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط هجومي من قبل أرسنال لكن دون خطورة على مرمى برايتون.

وسدد بن وايت كرة قوية مرت بجوار المرمى بقليل.

وتلاها تسديدة من مارتن أوديجارد تصدى لها فيربوجين.

وكاد كارو ميتوما يسجل هدفا عكس أحداث سير اللقاء لكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل.

ومرر بوكايو ساكا الكرة لهافيرتز الذي استغل خروج الحارس من مرماه وسددها ساقطة من على حدود منطقة الجزاء ليعلن عن الهدف الأول لأرسنال.

وكاد لياندرو تروسارد يسجل هدفا ثانيا لكن حارس برايتون كان له بالمرصاد.

ومع بداية الشوط الثاني طُرد ديكلان رايس لدفعه الكرة بقدمه أثناء حصول برايتون على مخالفة ليحصل على إنذار ثاني ويترك اللقاء.

ضغط برايتون بعد الطرد وسدد داني ويلبيك كرة قوية تصدى لها ديفيد رايا وتابعها جواو بيدرو بتسديدة أخرى سكنت الشباك ليدرك التعادل.

وكاد جابرييل مارتينيلي يعد أرسنال للتقدم إثر انفراد لكن حارس برايتون تصدى له وتابع ساكا الكرة لكن الدفاع شتتها.

وأنقذ ديفيد رايا مرماه من هدف محقق لبرايتون رغم سقوطه أرضا وبعد تسديدة من ياسين العياري.

وكاد ساكا يسجل هدفا بعد عرضية زاحفة من هافيرتز لكن فيربوجين كان في الموعد مجددا.

ولم يحدث جديد فيما تبقى من المباراة لتنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

أرسنال برايتون الدوري الإنجليزي
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