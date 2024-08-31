الثالثة عصرا.. الكشف عن موعد مباراة الأهلي أمام جور ماهيا الكيني

السبت، 31 أغسطس 2024 - 16:26

كتب : FilGoal

الأهلي

كشف نادي جور ماهيا الكيني عن موعد مباراة فريقه أمام الأهلي.

ويلعب الأهلي أمام جور ماهيا ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويعود جور ماهيا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 2019-2020.

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وأعلن جورماهيا مواجهة الأهلي يوم 15 سبتمبر المقبل في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

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وستقام المباراة على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

وتأهل جور ماهيا لدور الـ32 بعدما أقصى المريخ بانتي الجنوب السوداني في الدور التمهيدي.

بينما الأهلي حامل اللقب تم إعفائه من خوض الدور التمهيدي للمسابقة.

الأهلي جور ماهيا دوري أبطال إفريقيا
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