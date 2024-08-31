انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (1) - (1) برايتون.. تعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وبرايتون التي تقام في ملعب الإمارات في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق77: عرضية من هافيرتز من الناحية اليمنى ولكن تسديدة ساكا تصدى لها الحارس.

ق73: تصدي رائع من رايا لتسديدة ياسين العياري.

ق75: تسديدة من مارتينيلي تصدى لها الحارس وبعدها تابعها ساكا بتسديدة أخرى لكن الدفاع شتتها.

ق58: جوووووووووول جواو بيدرو يدرك التعادل لبرايتون بعد متابعته تسديدة ويلبيك المرتدة من تصدي ديفيد رايا.

ق49: بطاقة حمراء لديكلان رايس لاعب أرسنال.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف دون رد.

ق45+2: تسديدة من تروسارد تصدى لها الحارس.

ق39: جووووووووول هافيرتز يسجل الهدف الأول لأرسنال بتسديدة ساقطة من على حدود منطقة الجزاء مستغلا خروج الحارس من مرماه.

ق31: تسديدة من ميتوما مرت بجوار المرمى بقليل.

ق18: تسديدة من أوديجارد تصدى لها الحارس.

ق11: تسديدة من بن وايت مرت لركلة ركنية بعد ارتطام الكرة بلاعب برايتون.

انطلاق المباراة.