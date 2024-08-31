بعد الهزيمة الأولى.. موكوينا: أحتاج للوقت مع الوداد

السبت، 31 أغسطس 2024 - 14:14

كتب : FilGoal

موكوينا - الوداد المغربي

شدد رولاني موكوينا مدرب الوداد على أنه يحتاج لمزيد من الوقت للنجاح مع فريقه الجديد وذلك عقب الخسارة في المباراة الرسمية الأولى.

وخسر الوداد على يد المغرب الفاسي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى منم الدوري المغربي.

وقال موكوينا في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "لا يمكن الحكم على الفريق من مباراة واحدة. يلزمني مزيد من الوقت".

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وأضاف "ينتظرنا المزيد من العمل، وأعتقد أن هناك لاعبون صغار في السن لا أرغب في وضعهم تحت الضغط، لأن الفريق يعيش الكثير من الضغط".

وأتم مدرب الوداد الجديد "سنقدم كل ما بوسعنا من أجل إعادة الفريق إلى سابق توهجه".

ويقود موكوينا الوداد بداية من الموسم الجديد بعد فترة ناجحة مع صنداونز بطل جنوب إفريقيا.

وأبرم الوداد العديد من الصفقات تحضيرا للموسم الجديد أبرزها: عبد العالي المحمدي ومحمد رايحي وكاسيوس ميليولا مهاجم صنداونز السابق.

وخاض الوداد عدة معسكرات إعدادية في تونس وبنسليمان والدار البيضاء، تخللتها أربع مباريات ودية.

ويستعد الوداد لمواجهة المغرب التطواني ضمن الجولة الثانية من الدوري المغربي.

موكوينا الوداد الدوري المغربي
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