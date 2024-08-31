صلاح يكشف سر أهدافه ضد مانشستر يونايتد.. كيف تغير وأغنية يحبها

السبت، 31 أغسطس 2024 - 13:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

كشف محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر سر أهدافه ضد مانشستر يونايتد وذلك قبل يوم على خوض الدربي في ملعب أولد ترافورد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويحل ليفربول غدا الأحد ضيفا على مانشستر يونايتد لملاقاته في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح 14 هدفا وصنع 4 في 15 مباراة خاضها في دربي إنجلترا ضد يونايتد.

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وتحدث صلاح عبر بودكاست Men in Blazers قائلا: "أنا فقط أخوض المباراة وأركز على الفوز، لكنني بالطبع أعرف ما تعنيه بالنسبة للجمهور والمدينة".

وواصل "أحاول دائما مساعدة الفريق بتسجيل الأهداف، وإن سجلنا الأهداف فهناك فرصة للفوز بالمباراة لذا دائما أركز على مساعدة الفريق".

وعن كيف تغير بعد سبع سنوات منذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما في صيف عام 2017 قال: "لقد تغيرت كثيرا وكشخص نضجت كما أن أطفالي أصبحوا سكاوزر –سكاوزر تشير لسكان ليفربول- ولكنتهم تغيرت ذلك، لذا كل هذه تغيرات كبيرة".

وتابع "أما كلاعب فقد تطورت وتحسنت كثيرا لقد حدثت الكثير من التغييرات فأنا الآن واحد من اللاعبين أصحاب الخبرات في الفريق لقد فزت تقريبا بكل شيء وتغير دوري في الملعب وخارجه".

وواصل اللاعب الملقب بالملك المصري حديثه "كلاعب أنت الآن تصبح مدركا لكل شيء في اللعبة وتصبح هادئا وتعرف كرة القدم أكثر من ذي قبل، عندما تصل للفريق الأول تشعر بالإثارة وتتحكم فيك عواطفك طوال الوقت لكن الآن تستطيع التحكم فيها لأنك لديك الكثير من الخبرات وتعاملت مع المواقف أكثر من 100 مرة".

وأضاف "كما أنك تحاول أن تكون مثالا للاعبين الصغار وأن تلعب بطريقتك وهذا أهم شيء".

وبسؤاله إن كان بإمكانه اختيار أغنية واحدة يستمع بها لبقية حياته قال صلاح: "هذا سؤال خادع، في الجولة التحضيرية وجه إلي السؤال ذاته واخترت أغنية إيمينيم لوز يور سيلف لأنني أحبها وطريقة غنائه كانت مدهشة".

وأتم صلاح "أعتقد أنني تغير اختياري قليلا منذ ذلك الوقت لكنني أحب إيمينيم وأي شيء له رائع وأحبه".

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