تشكيل أرسنال – تروسارد أساسي.. وصلاح على مقاعد البدلاء ضد برايتون

السبت، 31 أغسطس 2024 - 13:25

كتب : FilGoal

أرسنال ضد ولفرهامبتون

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد برايتون.

ويلتقي أرسنال مع برايتون على ملعب الإمارات في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد لياندرو تروسارد بشكل أساسي على حساب جابرييل مارتينيلي.

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ويجلس على مقاعد البدلاء صلاح الدين ولد مهند وهو لاعب هولندي من أصول مغربية، يلعب في مركز خط الوسط وتم تصعيده للفريق الأول.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبيا – جابرييل ميجاليس – جوليان تيمبر.

الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – لياندرو تروسارد.

ويجلس على المقاعد البدلاء: سيتفورد – كيور – ريكاردو كالافيوري – أوليكساندر زينشينكو – لويس سكيلي – جورجينيو – صلاح الدين ولد مهند – نوانيري – جابرييل مارتينيلي.

وحقق أرسنال الفوز في أول مباراتين على أستون فيلا وولفرهامبتون.

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