كريستال بالاس يستعير تشالوباه من تشيلسي

أعلن نادي كريستال بالاس تعاقده مع تريفو تشالوبا قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة.

المدافع صاحب الـ 25 عاما سيقضي الموسم الحالي معارا لكريستال بالاس دون وجود بند أحقية الشراء.

الصفقة تمت في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب سوق الانتقالات ولكن تم الإعلان عنها في الصباح.

تشالوبا يلعب مع تشيلسي منذ صغره بالأكاديمية وصعد للفريق الأول في بداية الموسم الماضي.

وسبق لتشالوبا الخروج في ثلاث قترات إعارة مع لوريان وإبسويتش تاون وهدرسفيلد تاون.

وشارك تشالوبا في 17 مباراة وسجل هدفا وحيد.

ولم يلعب المدافع الإنجليزي في أي مباراة بالموسم الحالي مع تشيلسي قبل الخروج على سبيل الإعارة.

وتوج تشالوبا مع تشيلسي بكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي خلال مسيرته مع الفريق.