إلى الغريم التقليدي في لندن.. سترلينج من تشيلسي إلى أرسنال
السبت، 31 أغسطس 2024 - 11:39
كتب : FilGoal
عبر رحيم سترلينج الجزء الأزرق من العاصمة الإنجليزية لندن على الجزء الأحمر منها لينتقل من تشيلسي إلى أرسنال رسميا.
رحيم ستيرلينج
النادي : أرسنال
وأعلن أرسنال اليوم السبت انضمام سترلينج إلى النادي قادما من تشيلسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.
ولن يكون هناك أي بند تعاقد أحقية أو إلزامية شراء في تعاقد اللاعب الإنجليزي صاحب الـ29 عاما.
The best is yet to come.
Welcome to north London, Raheem Sterling ✨ pic.twitter.com/K2YhkSepAp— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2024
ورحل سترلينج عن تشيلسي بعدما أكد مدرب الفريق إنزو ماريسكا عدم نيته في الاعتماد عليه خلال الموسم المقبل أبدا واستبعده من التدرب مع الفريق.
وانضم سترلينج إلى تشيلسي قادما من مانشستر سيتي مقابل 47 مليون و500 ألف إسترليني وخاض مع الفريق 81 مباراة سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 12 آخرين.
وأصبح سترلينج ثالث صفقات أرسنال بعد المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري ولاعب الوسط الإسباني ميكيل ميرينو.