إلى الغريم التقليدي في لندن.. سترلينج من تشيلسي إلى أرسنال

السبت، 31 أغسطس 2024 - 11:39

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج - أرسنال

عبر رحيم سترلينج الجزء الأزرق من العاصمة الإنجليزية لندن على الجزء الأحمر منها لينتقل من تشيلسي إلى أرسنال رسميا.

وأعلن أرسنال اليوم السبت انضمام سترلينج إلى النادي قادما من تشيلسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ولن يكون هناك أي بند تعاقد أحقية أو إلزامية شراء في تعاقد اللاعب الإنجليزي صاحب الـ29 عاما.

أخبار متعلقة:
تقرير: شرط أوسيمين أفسد انتقاله إلى الأهلي السعودي سيدربه نجم ليفربول.. إجراء وحيد يفصل عمر فايد عن الانتقال من فنربخشة إلى بيرشوت الصفقة الثانية.. أهلي جدة يتعاقد مع إيفان توني

ورحل سترلينج عن تشيلسي بعدما أكد مدرب الفريق إنزو ماريسكا عدم نيته في الاعتماد عليه خلال الموسم المقبل أبدا واستبعده من التدرب مع الفريق.

وانضم سترلينج إلى تشيلسي قادما من مانشستر سيتي مقابل 47 مليون و500 ألف إسترليني وخاض مع الفريق 81 مباراة سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 12 آخرين.

وأصبح سترلينج ثالث صفقات أرسنال بعد المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري ولاعب الوسط الإسباني ميكيل ميرينو.

سترلينج تشيلسي أرسنال الدوري الإنجليزي ميركاتو
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (0) برايتون.. ضغط كبير من المدفعجية صلاح يكشف سر أهدافه ضد مانشستر يونايتد.. كيف تغير وأغنية يحبها تشكيل أرسنال – تروسارد أساسي.. وصلاح على مقاعد البدلاء ضد برايتون الكشف عن سبب رفض أوسيمين لعرض تشيلسي كريستال بالاس يستعير تشالوباه من تشيلسي مواعيد مباريات اليوم السبت 31-8-2024 والقنوات الناقلة.. مانشستر سيتي وأرسنال وبرشلونة رومانو: تمت.. توني إلى الأهلي السعودي الصفقة التاسعة.. وست هام يضم كارلوس سولير
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: لا نعاني من مشكلة هجومية.. وسنصل للحل المناسب 6 دقيقة | الدوري الإسباني
نابولي يستبعد أوسيمين من قائمته.. ويمنح القميص رقم 9 لـ لوكاكو 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (0) برايتون.. ضغط كبير من المدفعجية 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول – الزمالك يجدد تعاقده مع محمد عواد 40 دقيقة | الكرة المصرية
بعد الهزيمة الأولى.. موكوينا: أحتاج للوقت مع الوداد 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
صلاح يكشف سر أهدافه ضد مانشستر يونايتد.. كيف تغير وأغنية يحبها ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال – تروسارد أساسي.. وصلاح على مقاعد البدلاء ضد برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
الرياضية: النصر يعرض 80 مليون ريال وتيليس مقابل الحربي.. والشباب يشترط ماني ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان