إلى الغريم التقليدي في لندن.. سترلينج من تشيلسي إلى أرسنال

عبر رحيم سترلينج الجزء الأزرق من العاصمة الإنجليزية لندن على الجزء الأحمر منها لينتقل من تشيلسي إلى أرسنال رسميا.

وأعلن أرسنال اليوم السبت انضمام سترلينج إلى النادي قادما من تشيلسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ولن يكون هناك أي بند تعاقد أحقية أو إلزامية شراء في تعاقد اللاعب الإنجليزي صاحب الـ29 عاما.

The best is yet to come. Welcome to north London, Raheem Sterling ✨ pic.twitter.com/K2YhkSepAp — Arsenal (@Arsenal) August 31, 2024

ورحل سترلينج عن تشيلسي بعدما أكد مدرب الفريق إنزو ماريسكا عدم نيته في الاعتماد عليه خلال الموسم المقبل أبدا واستبعده من التدرب مع الفريق.

وانضم سترلينج إلى تشيلسي قادما من مانشستر سيتي مقابل 47 مليون و500 ألف إسترليني وخاض مع الفريق 81 مباراة سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 12 آخرين.

وأصبح سترلينج ثالث صفقات أرسنال بعد المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري ولاعب الوسط الإسباني ميكيل ميرينو.