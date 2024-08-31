الصفقة التاسعة.. وست هام يضم كارلوس سولير

السبت، 31 أغسطس 2024 - 02:02

كتب : FilGoal

كارلوس سولير - وست هامب

أعلن نادي وست هام ضم الإسباني كارلوس سولير على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من وست هام.

صاحب الـ 27 عاما أصبح تاسع صفقات الفريق اللندني هذا الصيف.

وقال سولير لموقع النادي: "متحمس للغاية كوني لاعبا في وست هام".

أخبار متعلقة:
وان بيساكا يغادر يونايتد نحو وست هام خطفه من يوفنتوس.. وست هام يضم توديبو عبد المنعم بديله في نيس.. رومانو: وست هام يسطو على توديبو رغم أنف يوفنتوس رومانو: وست هام سيضم بيساكا خلال أيام.. وموقف مزراوي

وأضاف "دائما حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي، وأن أكون هنا في لندن مع نادي مثل وست هام فهذا يحمل شعورا رائعا".

وأتم "متحمس لرؤية زملائي الجدد ولتقديم أفضل ما لدي في أفضل دوري بالعالم".

وضم الفريق اللندني كل من ماكس كيلمان وسيرنسيو ساميرفيل ونيكلاس فولكروج ولويس جيليريمي وآرون وان بيساكا وويس فوردينجهام وجويدو رودريجيز ومامادو كوناتيه وجان كلير توديبو.

وانضم الدولي الإسباني من قبل لباريس سان جيرمان في صيف 2022 قادما من فالنسيا الإسباني.

وشارك سولير في 226 مباراة بقميص فالنسيا، منذ ظهوره مع الفريق الأول عام 2017.

وخاض مع باريس سان جيرمان 63 مباراة سجل 8 وصنع 8 وتوج بـ 4 ألقاب في موسمين.

كارلوس سولير وست هام باريس سان جيرمان
نرشح لكم
سكاي: الحل في السعودية.. تعثر مفاوضات انتقال أوسيمين لـ تشيلسي عودة نهائية هذه المرة.. بيتيس يضم لو سيلسو من لعبة EA FC إلى الواقع.. ريال سوسييداد يعلن ضم نايف أكرد "كنت أغير حفاضاته".. كريستال بالاس يعلن ضم نكيتياه من أرسنال تأثير الفراشة.. نيتو ينضم إلى أرسنال بكوب المتة.. مانشستر يونايتد يعلن عن ضم أوجارتي مؤتمر جوارديولا: انتهى سوق الانتقالات.. ولم أتوقع رحيل ألفاريز أثلتيك: أرسنال يخلص سترلينج من سجن ماريسكا
أخر الأخبار
الصفقة التاسعة.. وست هام يضم كارلوس سولير 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: الحل في السعودية.. تعثر مفاوضات انتقال أوسيمين لـ تشيلسي 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة نهائية هذه المرة.. بيتيس يضم لو سيلسو 44 دقيقة | الدوري الإسباني
من لعبة EA FC إلى الواقع.. ريال سوسييداد يعلن ضم نايف أكرد 47 دقيقة | ميركاتو
لن يذهب مصطفى محمد.. هالر إلى ليجانيس 53 دقيقة | ميركاتو
"كنت أغير حفاضاته".. كريستال بالاس يعلن ضم نكيتياه من أرسنال 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيورنتينا يتعاقد مع جوسينس وبوفي ساعة | ميركاتو
زميل سامسون أكينيولا السابق.. اتحاد جدة يضم أورتيجا ويعيره مباشرة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 3 مباشر اليوم الأخير من الانتقالات - نايف أكرد للدوري الإسباني.. وتوني إلى أهلي جدة 4 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس