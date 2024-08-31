الصفقة التاسعة.. وست هام يضم كارلوس سولير

أعلن نادي وست هام ضم الإسباني كارلوس سولير على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من وست هام.

صاحب الـ 27 عاما أصبح تاسع صفقات الفريق اللندني هذا الصيف.

وقال سولير لموقع النادي: "متحمس للغاية كوني لاعبا في وست هام".

وأضاف "دائما حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي، وأن أكون هنا في لندن مع نادي مثل وست هام فهذا يحمل شعورا رائعا".

وأتم "متحمس لرؤية زملائي الجدد ولتقديم أفضل ما لدي في أفضل دوري بالعالم".

West Ham United is delighted to announce the loan signing of Spain international midfielder Carlos Soler 🇪🇸 The 27-year-old becomes our ninth signing of the summer transfer window, joining from Paris Saint-Germain on a deal until the end of the 2024/25 season ✍️ — West Ham United (@WestHam) August 30, 2024

وضم الفريق اللندني كل من ماكس كيلمان وسيرنسيو ساميرفيل ونيكلاس فولكروج ولويس جيليريمي وآرون وان بيساكا وويس فوردينجهام وجويدو رودريجيز ومامادو كوناتيه وجان كلير توديبو.

وانضم الدولي الإسباني من قبل لباريس سان جيرمان في صيف 2022 قادما من فالنسيا الإسباني.

وشارك سولير في 226 مباراة بقميص فالنسيا، منذ ظهوره مع الفريق الأول عام 2017.

وخاض مع باريس سان جيرمان 63 مباراة سجل 8 وصنع 8 وتوج بـ 4 ألقاب في موسمين.