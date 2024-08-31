فيورنتينا يتعاقد مع جوسينس وبوفي

السبت، 31 أغسطس 2024 - 01:11

كتب : FilGoal

روبن جوسينس

أعلن نادي فيورنتينا التعاقد مع روبن جوسينس لاعب يونيون برلين وإدواردو بوفي من روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبرم فيورنتينا الصفقتين بنفس الصيغة، وهي الإعارة مع أحقية الشراء وتتحول إلى إلزامية حال تحقيق أهداف معينة.

وحسب شبكة سكاي سبورت فإن أحقية الشراء في عقد الظهير الأيسر الألماني تبلغ 7.5 مليون يورو.

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وعاد جوسينس إلى بلاد البيتزا بعد موسم واحد فقط.

ولعب جوسينس في إيطاليا لـ أتالانتا في 2017 قادما من هاراكليس ألميلو الهولندي مقابل مليون يورو.

ثم رحل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى إنتر في فترة الانتقالات الشتوية في 2022 على سبيل الإعارة، وفعل إنتر بند أحقية الشراء في الصيف مقابل 27.4 مليون يورو.

وانتقل جوسينس إلى يونيون برلين في الصيف الماضي مقابل 13 مليون يورو.

وإجمالا لعب جوسينس مع يونيون برلين 39 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

وعلى الجانب الآخر تعاقد فيولا مع بوفي، ويعتبر هذا أول انتقال له في مسيرته.

ويبلغ لاعب الوسط الإيطالي 22 عاما.

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية لبند أحقية الشراء الذي أيضا يتحول إلى إلزامية حال تحقيق شروط خاصة.

الدوري الإيطالي بوفي فيورنتينا جوسينس روما يونيو برلين
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