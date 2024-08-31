يورتشيتش: لا حديث عن الأداء فقد انتهى اللاعبون بدنيا وذهنيا

رفض كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز الحديث عن الأداء عقب بالتتويج بكأس مصر بعد الفوز على زد 1-0 في المباراة النهائية.

وقال يورتشيتش في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لقد كان موسما طويلا وصعبا والآن لا يمكننا الحديث عن الأداء لأن اللاعبين انتهوا من الناحية البدنية والذهنية".

وأضاف "نافسنا لـ 7 أشهر وأشكر اللاعبين على هذه الجهود".

وأكمل "هذه حياة المدرب. نفوز بلقب وننافس على آخر، والآن أنا أعرف أني أدرب فريقا كبيرا، فلا يوجد ضغط أو تحديات في الفرق الصغيرة".

واختتم "هذه الميدالية الذهبية مهمة لي وللنادي فهي الأولى لنا، ولكن لا أظنها ستكون الأخيرة".

وأصبحت تلك المباراة الأخيرة من موسم 2023-24 للكرة المصرية والذي بدأ منذ 347 يوما بانطلاق مباريات الدوري المصري.

ولأول مرة منذ موسم 2010-11 يحقق فريق غير الأهلي والزمالك لقب كأس مصر، ولأول مرة أيضا منذ موسم 2008-09 لا يضم النهائي أي من القطبين.

وحجز بيراميدز بطاقة التأهل لـ كأس السوبر المصري للموسم المقبل بعد الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.