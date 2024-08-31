الفوز السادس تواليا ضده.. إنتر يكتسح أتالانتا برباعية

السبت، 31 أغسطس 2024 - 00:28

كتب : محمد رؤوف

نيكولو باريلا

حقق إنتر ميلان فوزا كبيرا على منافسه أتالانتا بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف إنتر كل من ماركوس تورام (2) ونيكولو باريلا وبيرات دجيمسيتي لاعب أتالانتا في مرماه.

وللمباراة السادسة على التوالي يتمكن النيراتزوري من الفوز على أتالانتا في جميع البطولات.

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وأصبح تورام رابع لاعب في تاريخ إنتر يسجل 4 أهداف على الأقل في أول 3 مباريات في الدوري في عهد الثلاث نقاط، بعد كل من لاوتارو مارتينيز (5 أهداف موسم 2023-2024) وماورو إيكاردي (5 أهداف في موسم 2017-2018) وكريستيان فييري (4 أهداف في موسم 1999-2000).

وبهذا الفوز وصل إنتر إلى النقطة السابعة متصدرا جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا.

وتجمد رصيد أتالانتا عند النقطة الثالثة في المركز الـ11.

وافتتح دجيمسيتي أهداف إنتر في الدقيقة الثالثة بعدما ارتطمت فيه الكرة وتحولت إلى شباك فريقه.

وفي الدقيقة العاشرة سجل باريلا هدفا رائعا بتسديدة صاروخية على الطائر من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى التي تعتبر الضعيفة بالنسبة له.

وأحرز تورام الهدف الثالث في الدقيقة 47 بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

وأنهى تورام أهداف إنتر بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 56.

إنتر ميلان أتالانتا الدوري الإيطالي نيكولو باريلا
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