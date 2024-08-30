مؤتمر جوارديولا: انتهى سوق الانتقالات.. ولم أتوقع رحيل ألفاريز

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن نهاية سوق انتقالات الفريق الصيفي.

وقال المدرب في مؤتمره الصحفي: "أتوقع يوم أخير هادئ في السوق".

وعن سبب عدم التعاقد مع مهاجم بديل لتعويض رحيل خوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد، قال: "أنا سعيد بالقائمة، ولم أتوقع أن خوليان سيرحل".

وأضاف "اللاعب تحدث قبل مع أندية أخرى ومع وكيله ولذلك كان الأمر واردًا، ولكن في النهاية كنت أفكر أنه سيبقى".

وأوضح "رحيله حدث في النهاية وبعده رأينا أننا قد نواجه مشكلة إن حدثت عدة إصابات، ولكن سيعود لنا أوسكار بوب بعد أشهر قليلة".

وواصل "فيل فودين يمكنه اللعب في الهجوم وكذلك برناردو سيلفا وحتى إلكاي جوندوجان وجيمس مكاتي، بطرق مختلفة عن إرلينج هالاند بالتأكيد".

واختتم "عموما لا أحب العمل مع قائمة كبيرة للغاية، لا أحب ترك الكثير من اللاعبين بلا لعب لوقت طويل، فحين تملك قائمة كبيرة ولا تحدث إصابات يقضوا هؤلاء اللاعبين أشهر بلا لعب".

وافتتح مانشستر سيتي الموسم بالفوز على تشيلسي 2-0 ثم إبسويتش تاون 4-1.

ودافع سيتي عن لقب الدوري الإنجليزي الذي حققه في آخر 4 مواسم على التوالي.