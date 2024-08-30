السوري داوود يجاور مرموش في فرانكفورت
الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 22:52
كتب : FilGoal
أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني ضم السوري محمود داوود من برايتون الإنجليزي.
محمود داوود
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ووقع اللاعب على عقود انتقاله لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.
وسيرتدي اللاعب صاحب الأصول السورية والذي قرر مؤخرا تمثيل منتخب نسور قاسيون الرقم 18، كما سيجاور عمر مرموش.
Mo 🟰 Im Herzen von Europa 🌍❤️
GUDE! 🙌 pic.twitter.com/MSBRkbqiBZ— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 30, 2024
في مارس الماضي حصل داهود على الضوء الأخضر لتمثيل منتخب سوريا بدلا من ألمانيا.
لكن خلاف مع هيكتور كوبر آنذاك المدير الفني لسوريا أبعده عن المشاركة. (طالع التفاصيل)
محمود داوود ولد في سوريا لأبوين سوريين، لكنه انتقل إلى ألمانيا في عامه الأول.
وارتدى لاعب بروسيا مونشنجلادباخ قميص المانشافت ضد تركيا والتشيك وديا في 2020.
ولعب داوود في صفوف بروسيا دورتموند وبرايتون وقضى الموسم الماضي معارا مع شتوتجارت على سبيل الإعارة.
وارتدى صاحب الـ 28 عاما قمصان فرق بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند ثم برايتون وأخيرا انضم لفرانكفورت.