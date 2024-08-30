السوري داوود يجاور مرموش في فرانكفورت

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 22:52

كتب : FilGoal

محمود داهود - فرانكفورت

أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني ضم السوري محمود داوود من برايتون الإنجليزي.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وسيرتدي اللاعب صاحب الأصول السورية والذي قرر مؤخرا تمثيل منتخب نسور قاسيون الرقم 18، كما سيجاور عمر مرموش.

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في مارس الماضي حصل داهود على الضوء الأخضر لتمثيل منتخب سوريا بدلا من ألمانيا.

لكن خلاف مع هيكتور كوبر آنذاك المدير الفني لسوريا أبعده عن المشاركة. (طالع التفاصيل)

محمود داوود ولد في سوريا لأبوين سوريين، لكنه انتقل إلى ألمانيا في عامه الأول.

وارتدى لاعب بروسيا مونشنجلادباخ قميص المانشافت ضد تركيا والتشيك وديا في 2020.

ولعب داوود في صفوف بروسيا دورتموند وبرايتون وقضى الموسم الماضي معارا مع شتوتجارت على سبيل الإعارة.

وارتدى صاحب الـ 28 عاما قمصان فرق بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند ثم برايتون وأخيرا انضم لفرانكفورت.

محمود داوود فرانكفورت برايتون
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