نجم شتوتجارت يكشف حقيقة الخلاف مع كوبر.. ويوجه رسالة للجماهير السورية

السبت، 06 أبريل 2024 - 19:37

كتب : FilGoal

كوبر -سوريا

كشف محمود داوود لاعب شتوتجارت الألماني حقيقة خلافه مع هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا.

وأثار داوود جدلا واسعا بعدما غادر معسكر منتخب سوريا قبل خوض مواجهة ميانمار في تصفيات كأس العالم 2022.

وكتب داوود عبر حسابه على فيسبوك: "إلى الجماهير السورية الغالية...أتفهم خيبة أملكم بسبب ما حصل في معسكر منتخب سورية في مدينة الدمام... واعتذر لعدم تمكني من ارتداء قميص المنتخب الوطني... وجلب الفرح والسعادة لكم"

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"حصلت عدة ظروف صعبة أدت إلى اتخاذي قرارات لا تتوافق مع رغبتي وأمنياتي في إسعادكم"

"أعتذر أيضا من زملائي وأخواني اللاعبين الذين أحبهم واحترمهم ومن الأشخاص الذين كانوا ينتظرون ارتدائي لقميص منتخب سورية لأنني لم استطيع التواجد لمساندتهم خلال مباراة ميانمار... وأبارك لهم الفوز الهام الذي حققوه على طريق التأهل إلى كأس العالم 2026"

"كما أؤكد أنني وطوال مسيرتي الاحترافية كنت وما زلت أكن الاحترام والتقدير لكل المدربين الذي أشرفوا على تدريبي... وأود التوضيح بأن الحال نفسه حدث وسيحدث مع مدرب منتخب سورية هيكتور كوبر وأنفي بشكل قاطع وجود أيّ خلاف بيني وبين الكادر الفني يتعلق بما حدث مؤخرا... فأنا لاعب محترف أعلم تمامًا حقوقي وواجباتي وألتزم بها"

وأتم داوود في بيانه "إن تمثيل منتخب سوريا وإسعاد الجمهور السوري أمر افتخر واعتز به مع تمنياتي بالتوفيق دائماً للمنتخب الوطني".

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الاتحاد السوري لكرة القدم حصل على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مشاركة محمود داوود لاعب شتوتجارت مع المنتخب السوري.

البالغ من العمر 28 عاما لعب في صفوف منتخبات ألمانيا في الفئات السنية قبل أن يمثل المنتخب الأول في مباراتين.

لكن اللاعب ذو الأصول السورية وافق أخيرا على ارتداء قميص منتخب سوريا.

محمود داوود ولد في سوريا لأبوين سوريين، لكنه انتقل إلى ألمانيا في عامه الأول.

وارتدى لاعب بروسيا مونشنجلادباخ قميص المانشافت ضد تركيا والتشيك وديا في 2020.

ولعب داوود في صفوف بروسيا دورتموند وبرايتون ويتواجد حاليا مع شتوتجارت على سبيل الإعارة.

هيكتور كوبر محمود داوود
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