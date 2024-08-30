مصدر من الإسماعيلي يوضح لـ في الجول سبب رفض عرضي الأهلي وبيراميدز لضم ثنائي الفريق

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 21:21

كتب : عمرو نبيل

الإسماعيلي - بيان رسمي

كشف مصدر من الإسماعيلي موقف مجلس الإدارة من عرضي الأهلي وبيراميدز لضم عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي على الترتيب.

عمر الساعي

النادي : الإسماعيلي

عبد الرحمن مجدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي
الأهلي

وتقدم الأهلي بعرض لضم عمر الساعي حسبما كشف FilGoal.com من قبل. (طالع التفاصيل)

فيما ارتبط اسم عبد الرحمن مجدي بالانتقال لبيراميدز بدءا من الموسم المقبل.

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وصرّح مصدر من الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "أجرينا اجتماعا اليوم لمناقشة عرض الأهلي لضم الساعي وبيراميدز لضم مجدي".

وأضاف "رفضنا عرض الأهلي لضم الساعي مقابل 50 مليون جنيه بسبب تقسيط قيمة الصفقة، بمقابل 25 مليون جنيه تُدفع عند إتمام التعاقد ودفع باقي القيمة على أقساط".

وأكمل "كذلك رفضنا عرض بيراميدز لضم عبد الرحمن مجدي مقابل 30 مليون جنيه بسبب ضعف المقابل المادي".

وأتم "الجلسة شهدت خلافات بين مؤيد ومعارض لبيع الثنائي".

ويلعب الساعي مع الفريق الأول للإسماعيلي منذ عام 2022.

صاحب الـ 21 عاما لعب خلال الموسم الماضي مع الإسماعيلي في 33 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

فيما خاض مجدي البالغ 26 عاما 161 مباراة مع الدراويش سجل 25 هدفا وصنع 12.

الإسماعيلي الأهلي بيراميدز عبد الرحمن مجدي عمر الساعي
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