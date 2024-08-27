مصدر من الإسماعيلي يكشف لـ في الجول طلبات النادي لبيع الساعي إلى الأهلي

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 23:15

كتب : عمرو نبيل

عمر الساعي - الإسماعيلي

كشف مصدر من النادي الإسماعيلي عن مطالب النادي للاستغناء عن عمر الساعي للنادي الأهلي.

وكشف المصدر عن رغبة النادي في الحصول على 50 مليون جنيه.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "طلبنا 50 مليون جنيه من الأهلي للاستغناء عن عمر الساعي، بينما طلب الأهلي تقليل المبلغ مع الاستغناء عن لاعبين ممن لا يريدهم مارسيل كولر".

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وخسر الإسماعيلي منذ قليل في نصف نهائي كأس مصر من زد بهدف دون مقابل ليودع البطولة.

ويلعب الساعي مع الفريق الأول للإسماعيلي منذ عام 2022.

صاحب الـ 21 عاما لعب خلال الموسم الماضي مع الإسماعيلي في 33 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

عمر الساعي الأهلي الإسماعيلي
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