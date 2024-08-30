أثلتيك: نقطة أخيرة قيد التفاوض.. سانشو يقترب من تشيلسي

كشف ديفيد أورنستن صحفي موقع "ذا أثلتيك" الأمريكي عن تطور المفاوضات بين تشيلسي ومانشستر يونايتد لضم جادون سانشو جناح الشياطين الحمر.

وأوضح أورنستين أن الاتفاق تم من حيث المبدأ بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على انتقال جادون سانشو إلى البلوز على سبيل الإعارة مع إلزام بالشراء في نهاية الموسم.

ويستمر التفاوض في الوقت الحالي على قيمة الشراء.

وكانت شبكة سكاي سبورتس قد كشفت عن محاولات تشيلسي لضم جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد.

وأشار أورنستين سابقا إلى ظهور رحيم سترلينج لاعب تشيلسي كمقترح في صفقة تبادلية مع سانشو، وذلك لحل موقف تعاقدي معقد.

ويرتبط سترلينج بتعاقد مع تشيلسي لمدة ثلاث سنوات مقبلة براتب 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويحتاج تشيلسي لخفض جزء من رواتبه الحالية، حيث من المنتظر رحيل 7 لاعبين قبل نهاية سوق الانتقالات.

ودخل سانشو في خلاف مع مدربه إريك تين هاج الموسم الماضي ورفض الاعتذار وعلى إثره قضى النصف الثاني منه معارا لبروسيا دورتموند.

وتم حل الخلاف بداية الموسم الجاري وشارك اللاعب الإنجليزي في الوديات التي خاضها يونايتد في الجولة التحضيرية في أمريكا.

وذكر تين هاج أن سانشو غاب عن المباراة الأولى بسبب المرض.