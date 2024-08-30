في أول حصة تدريبية.. أرسنال يعلن إصابة ميرينو

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 19:53

كتب : FilGoal

ميكيل ميرينو - أرسنال

أعلن نادي أرسنال إصابة ميكيل ميرينو لاعب الفريق في أول حصة تدريبية.

وتعاقد أرسنال مع لاعب الوسط منذ أيام قادما من ريال سوسيداد مقابل 32 مليون يورو.

ولم يكشف النادي عن المدة التي سيغيب على إثرها اللاعب الإسباني، إذ اكتفى الموقع الرسمي بذكر أنه سيغيب لبضعة أسابيع.

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وتحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن الأمر خلال مؤتمر صحفي قائلا: "مؤسف للغاية، تعرض ميرينو لإصابة في الكتف بعد أحد التدخلات في التدريبات لسوء الحظ".

وأضاف "كان متحمسا وكان كل شيء يبدو جيدا، سقط ميرينو على الأرض وفوقه جابرييل، يبدو أنه يعاني من كسر بسيط على الأرجح".

وأنهى حديثه قائلا: "ميرينو كان يعاني من ألم شديد، علينا أن ننتظر لإجراء المزيد من الاختبارات".

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه برايتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

الدوري الإنجليزي ميكيل ميرينو أرسنال ميكيل أرتيتا
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