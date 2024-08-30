مؤتمر تين هاج: ما قاله شيرر عن راشفورد غباء.. حزين لرحيل مكتوميناي وموقفي من سانشو

وصف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد ما قاله آلان شيرر مهاجم إنجلترا السابق عن انتقاده في تحليله لأداء ماركوس راشفورد بالغباء.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "سعيد جدا بما قدمه راشفرود في الجولة التحضيرية وضد فولام وبرايتون في أول جولتين من الدوري الإنجليزي".

وواصل "لم أستبدله بسبب الأداء بل احتجت للتدوير، كان تحليلا غبيا من المحلل الذي تحدث عنه".

وكان شيرر قال: "في أول مباراتين في الموسم راشفورد لم يسدد كرة واحدة على المرمى، لقد سجل يونايتد الموسم الماضي 57 هدفا وهذا أسوأ رقم في الدوري، لقد أحضروا رود فان نيستلروي ليقوم بسحره بطريقة ما".

وعن رحيل سكوت مكتوميناي إلى نابولي قال: "سعيد لأجله ولأجلنا لكن لدي مشاعر متضاربة لأنني كنت أفضل ألا أخسره، إن مانشستر يونايتد يجري في عروقه".

أما عن جادون سانشو فقال: "كما أعرف فهو مستمر معنا".

وواصل "هو لاعب في قائمتنا ونحن سعداء به، نحتاج لتشكيلة جيدة وعمق لخوض مباريات عديدة حتى شهر يناير المقبل، بعد التوقف الدولي المقبل سنخوض مباراة كل ثلاثة أيام".

وبسؤاله عن سبب ضم فريقه لمانويل أوجارتي من باريس سان جيرمان قال: "لدينا ثلاثة لاعبين يلعبون في مركز رقم 10 وليس لدينا لاعبين في الوسط الدفاعي سوى واحد فقط، لذا قمنا بجلبه".

ولم يعلن يونايتد حتى الآن عن ضم أوجارتي بشكل رسمي.

ويلتقي يونايتد مع ليفربول الأحد المقبل في ملعب أولد ترافورد في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

وفاز يونايتد في مباراة وخسر في أخرى، أما ليفربول فانتصر في أول مباراتين.