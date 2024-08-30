خبر في الجول – بيراميدز يرفض عرض خيتافي لضم إبراهيم عادل

رفض بيراميدز عرض خيتافي لضم لاعبه إبراهيم عادل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سبب الرفض هو الخلاف حول المقابل المادي للصفقة.

وحسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق فإن عرض خيتافي هو 500 ألف دولار للإعارة، فيما طلب بيراميدز مليون دولار للموافقة على عرض الفريق الإسباني.

وكشف أيضا FilGoal.com أيضا وجود خلاف في المفاوضات بين الفريقين على قيمة البيع النهائي، خيتافي يرغب في ضم إبراهيم عادل نهائيا بعد الإعارة مقابل 2.5 ملايين دولار، بينما يريد بيراميدز بيع لاعبه مقابل 5 ملايين دولار.

ويرغب خيتافي في وضع نسبة إعادة بيع مستقبلي كبيرة لصالح بيراميدز تتراوح بين 20-30%، لتعويض قيمة الإعارة المنخفضة.

بينما يرغب بيراميدز في الحصول على نسبة 50% من إعادة بيع مستقبلي للاعب.

وسافر إبراهيم عادل إلى إسبانيا لكنه لم يتمكن من الخضوع للكشف الطبي قبل موافقة بيراميدز على العرض.

ويرى مُلاك بيراميدز إن المقابل المادي ضعيف ولكن اللاعب طلب من الإدارة التنفيذية التوسط للحصول على موافقتهم لأنه العرض الأفضل له فنيا والقرار النهائي سيكون خلال ساعات.

وبعدها عرض إبراهيم عادل حسبما علم FilGoal.com على بيراميدز التنازل عن كامل قيمة تعاقده مع بيراميدز عن الموسم الحالي بالإضافة إلى كامل قيمة راتبه مع خيتافي في الموسم الأول لتقريب الأمور المادية والموافقة على احترافه.

ويغلق باب سوق الانتقالات في إسبانيا مساء اليوم الجمعة.