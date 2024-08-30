هل يُلمح لرفض عرض نوتنجهام؟ رسالة من مرموش لجماهير فرانكفورت

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 14:02

كتب : FilGoal

عمر مرموش

هل ألمح عمر مرموش لاعب إنتراخت فرانكفورت لرفض عرض نوتنجهام فورست الإنجليزي مفضلا البقاء مع فريقه الألماني؟

وكتب مرموش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الجمعة قائلا: "سنخوض مباراة في ملعبنا لأول مرة خلال الموسم الجاري غدا".

وأتم "الحب الذي شعرت به في الأيام الماضية كان لا يصدق، لنصنع ذكريات جديدة معا".

أخبار متعلقة:
سكاي: نوتنجهام يرسل العرض الثالث من أجل ضم مرموش سكاي: نوتنجهام يضغط من أجل ضم مرموش الآن تليجراف: نوتنجهام يحاول ضم مرموش قبل نهاية فترة الانتقالات

وكانت شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا ذكرت أن النادي الإنجليزي أرسل عرضه الثالث لنظيره الألماني لضم مرموش مقابل مبلغ يتراوح بين 20 لـ25 مليون يورو.

فيما يرغب فرانكفورت في الاحتفاظ بخدمات لاعب منتخب مصر.

لكن إن بلغ العرض 30 مليون يورو بالإضافة لحوافز فحينها من المحتمل أن يستمع فرانكفورت للعروض.

وأعطى نونو سانتو مدرب نوتنجهام الأولوية لضم مهاجم جديد بعدما فشل في ضم إيدي نكيتياه لاعب أرسنال وسانتياجو خيمينيز لاعب فينورد، حسب التقرير.

وسجل عمر مرموش 17 هدفا وصنع 6 خلال 41 مباراة في جميع المسابقات لصالح آينتراخت فرانكفورت الموسم الماضي.

ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف عام 2027.

مرموش ميركاتو فرانكفورت نوتنجهام الدوري الإنجليزي الدوري الألماني
نرشح لكم
رحيل خامس حارس مرمى.. تشيلسي يعير بيتروفيتش إلى ستراسبورج مؤتمر تين هاج: ما قاله شيرر عن راشفورد غباء.. حزين لرحيل مكتوميناي وموقفي من سانشو هاجريد وصل إلى ملعب القديسين.. رامسديل ينتقل من أرسنال إلى ساوثامبتون مؤتمر سلوت: تنتظرنا مهمة صعبة في أولد ترافورد.. تين هاج ليس صديقي وهذا موقف كييزا تقارير: تمت.. إيفان توني ينتقل إلى أهلي جدة.. ومصير مجهول لأوسيمين مباشر اليوم الأخير من الانتقالات - فشل انتقال إبراهيم عادل لخيتافي.. عرض برتغالي لبلال مظهر صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم "أكبر شرف في حياتي".. تريبير يعلن اعتزاله اللعب دوليا
أخر الأخبار
رحيل خامس حارس مرمى.. تشيلسي يعير بيتروفيتش إلى ستراسبورج 7 دقيقة | ميركاتو
للمرة الرابعة.. ريال مدريد يعير رينيار لـ غرناطة 19 دقيقة | الدوري الإسباني
"الأصفر ليس مجرد لونا".. النصر يضم ويسلي موهبة كورينثيانز 31 دقيقة | ميركاتو
أبولا: بلال مظهر على أعتاب إشتريلا أمادورا البرتغالي 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تين هاج: ما قاله شيرر عن راشفورد غباء.. حزين لرحيل مكتوميناي وموقفي من سانشو 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الوداد سيقدم عرضا لضم بيرسي تاو.. والأهلي لن يمانع ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – بيراميدز يرفض عرض خيتافي لضم إبراهيم عادل ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - إبراهيم صلاح مدربا لبلدية المحلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 3 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان