هل يُلمح لرفض عرض نوتنجهام؟ رسالة من مرموش لجماهير فرانكفورت

هل ألمح عمر مرموش لاعب إنتراخت فرانكفورت لرفض عرض نوتنجهام فورست الإنجليزي مفضلا البقاء مع فريقه الألماني؟

وكتب مرموش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الجمعة قائلا: "سنخوض مباراة في ملعبنا لأول مرة خلال الموسم الجاري غدا".

وأتم "الحب الذي شعرت به في الأيام الماضية كان لا يصدق، لنصنع ذكريات جديدة معا".

At our home for the first time this season tomorrow, the love I felt in the past days was incredible, lets make new memories together 🦅❤️ pic.twitter.com/qXjU26GqXA — Omar Marmoush (@OmarMarmoush) August 30, 2024

وكانت شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا ذكرت أن النادي الإنجليزي أرسل عرضه الثالث لنظيره الألماني لضم مرموش مقابل مبلغ يتراوح بين 20 لـ25 مليون يورو.

فيما يرغب فرانكفورت في الاحتفاظ بخدمات لاعب منتخب مصر.

لكن إن بلغ العرض 30 مليون يورو بالإضافة لحوافز فحينها من المحتمل أن يستمع فرانكفورت للعروض.

وأعطى نونو سانتو مدرب نوتنجهام الأولوية لضم مهاجم جديد بعدما فشل في ضم إيدي نكيتياه لاعب أرسنال وسانتياجو خيمينيز لاعب فينورد، حسب التقرير.

وسجل عمر مرموش 17 هدفا وصنع 6 خلال 41 مباراة في جميع المسابقات لصالح آينتراخت فرانكفورت الموسم الماضي.

ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف عام 2027.