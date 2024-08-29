صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم

كشف محمد صلاح نجم ليفربول عن سر احتفاله الجديد بالقوس والسهم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال صلاح عبر بودكاست Men in Blazers: "كنت أشاهد في "يو إف سي" مباراة بيريرا ضد أديسانيا. حين فاز أديسانيا بالنزال الثاني احتفل بهذه الطريقة لأن بيريرا هزمه في النزال الأول، فأحببت هذا الاحتفال ولهذا نفذته".

وأضاف "الناس اعتبروه رمزا للفرعون المصري الذي يرسمونه على المعابد أو في الأهرامات بهذا الشكل".

وعن الاختلافات بين أسلوب المدرب الحالي أرني سلوت والسابق يورجن كلوب قال: "أسلوب سلوت مختلف فنحن نحاول السيطرة على الكرة طوال الوقت. لا أقول إننا لم نفعل ذلك من قبل ولكن في السابق لم يكن هذا هو الأمر الأكثر أهمية لأننا مع يورجن كنا نحاول أغلب الوقت أن ننفذ المرتدات ونضغط عكسيا".

وأوضح "كنا مع مدرب واحد لـ 7 أو 8 سنوات حيث يصبح عقلك الباطن مبرمجا، والآن نتأقلم مع مدرب جديد. سلوت في فترة التحضير قال لي: أعرف أنك فعلت ذلك لسنوات عديدة ولكننا نضغط بطريقة مختلفة وأريدك أن تتأقلم عليها".

واختتم "كل شيء يسير جيدًا حتى الآن ولذلك نأمل أن نستمر هكذا ونفوز ببطولة كبيرة".

وفاز ليفربول في أول مباراتين على إبسويتش تاون وبرينتفورد تباعا بنفس النتيجة 2-0، وسجل صلاح في المباراتين.