قرعة ريال مدريد - نهائي 2024 يتكرر ومواجهة ليفربول.. وثنائي إيطالي وآخر فرنسي

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا 2023-24

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 عن عدة مواجهات نارية في دور المجموعات ويتواجه ريال مدريد أمام ليفربول.

وتقام القرعة هذا الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

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لمعرفة كافة منافسي كل الفرق من هنا

وجاءت مباريات ريال مدريد كالآتي:

بوروسيا دورتموند (داخل)

ليفربول (خارج)

ميلان (داخل)

أتالانتا (خارج)

سالزبورج (داخل)

ليل (خارج)

شتوتجارت (داخل)

بريست (خارج)

النظام الجديد سيجعل كل فريق يلعب 8 مواجهات ضد 8 فرق مختلفة 4 على أرضه و4 خارجها، أي إنه لا يوجد نظام مواجهة الفرق ذهابا وإيابا كالسابق.

وتقام مباريات الجولة الأولى في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر بينما الجولة الثانية أحد يومي 1 و2 أكتوبر، والجولة الثالثة أحد يومي 22 و23 أكتوبر أما الجولة الرابعة أحد يومي 5 و6 نوفمبر.

بينما الجولة الخامسة ستكون أحمد يومي 26 و27 نوفمبر، أما الجولة السادسة فتكون أحد يومي 19 و11 ديسمبر أما السابعة فأحد يومي 21 و22 يناير وأخيرا الجولة الثامنة يوم 29 يناير.

وتقام قرعة الملحق يوم 31 يناير المقبل على أن تكون مواجهة الذهاب يوم 11 أو 12 فبراير والإياب يوم 18 أو 19 فبراير.

وتنطلق منافسات ثمن النهائي يومي 4 و5 مارس والإياب أحد يومي 11 و12 مارس.

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو على ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونيخ.

النظام

ارتفع عدد الفرق المشاركة لـ 36 بدلا من 32 وعوضا عن تقسيمهم لـ 8 مجموعات كالمعتاد سيتواجد الـ 36 في مجموعة واحدة.

النظام الجديد سيجعل كل فريق يلعب 8 مواجهات ضد 8 فرق مختلفة 4 على أرضه و4 خارجها، أي إنه لا يوجد نظام مواجهة 3 فرق ذهابا وإيابا كالسابق.

تم تصنيف الأندية إلى 4 مستويات، ليواجه كل فريق، فريقين من كل مستوى، حيث سيشهد الدور الأول مواجهات نارية بين الفرق الكبرى.

وجاء التصنيف على النحو التالي:

ويمكنك التعرف على طريقة التأهل للأدوار الإقصائية وتفاصيل النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا من خلال الفيديو التالي:

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد
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