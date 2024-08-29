قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 عن عدة مواجهات نارية في دور المجموعات.

بطل هذه المواجهات كالعادة كان برشلونة وبايرن ميونيخ في الصدام المقرر دائما، كما يلتقي ريال مدريد مع ليفربول في إعادة لنهائي نسختي 2018 و2022.

باريس سان جيرمان سيلاقي أتلتيكو مدريد وأرسنال من التصنيف الثاني، بجوار مانشستر سيتي وبايرن من التصنيف الأول، وإليكم المباريات كاملة:

مباريات فرق التصنيف الأول:

باريس سان جيرمان

مانشستر سيتي (داخل) - بايرن ميونيخ (خارج) - أتلتيكو مدريد (داخل) - أرسنال (خارج) - أيندهوفن (داخل) - سالزبورج (خارج) - جيرونا (داخل) - شتوتجارت (خارج)

ليفربول

ريال مدريد (داخل) - لايزبج (خارج) - باير ليفركوزن (داخل) - ميلان (خارج) - ليل (داخل) - أيندهوفن (خارج) - بولونيا (داخل) - جيرونا (خارج)

ريال مدريد

بوروسيا دورتموند (داخل) - ليفربول (خارج) - ميلان (داخل) - أتالانتا (خارج) - سالزبورج (داخل) - ليل (خارج) - شتوتجارت (داخل) - بريست (خارج)

برشلونة

بايرن ميونيخ (داخل) - بوروسيا دورتموند (خارج) - أتالانتا (داخل) - بنفيكا (خارج) - يانج بويز (داخل) - النجم الأحمر (خارج) - بريست (داخل) - موناكو (خارج)

بوروسيا دورتموند

برشلونة (داخل) - ريال مدريد (خارج) - شاختار (داخل) - كلوب بروج (خارج) - سلتيك (داخل) - دينامو زغرب (خارج) - شتورم جراتز (داخل) - بولونيا (خارج)

لايبزج

ليفربول (داخل) - إنتر - يوفنتوس (داخل) - أتلتيكو مدريد (داخل) - سبورتينج لشبونة (داخل) - سلتيك - أستون فيلا (داخل) - شتورم جراتز

بايرن ميونيخ

باريس (داخل) - برشلونة (خارج) - بنفيكا (داخل) - شاختار (خارج) - دينامو زغرب (داخل) - فينورد (خارج) - براتيسلافا (داخل) - أستون فيلا (خارج)

إنتر:

لايزبج (داخل) - مانشستر سيتي (خارج) - أرسنال (داخل) - باير ليفركوزن (خارج) - النجم الأحمر (داخل) - يانج بويز (خارج) - موناكو (داخل) - سبارتا براجا (خارج)

مانشستر سيتي

إنتر (داخل) - باريس سان جيرمان (خارج) - كلوب بروج (داخل) - يوفنتوس (خارج) - فينورد (داخل) - سبورتينج لشبونة (خارج) - سبارتا براجا (داخل) - براتيسلافا (خارج)

مباريات فرق التصنيف الثاني

شاختار

بايرن ميونيخ (داخل) - بوروسيا دورتموند (خارج) - أتالانتا (داخل) - أرسنال (خارج) - يانج بويز (داخل) - أيندهوفن (خارج) - بريست (داخل) - بولونيا (خارج)

يوفنتوس

مانشستر سيتي (داخل) - لايبزج (خارج) - بنفيكا (داخل) - كلوب بروج (خارج)- أيندهوفن (داخل) - ليل (خارج) - شتوتجارت (داخل) - أستون فيلا (خارج)

ميلان

ليفربول (داخل) - ريال مدريد (خارج) - كلوب بروج (داخل) - باير ليفركوزن (خارج) - النجم الأحمر (داخل) - دينامو زغرب (خارج) - جيرونا - براتيسلافا (خارج)

بنفيكا

برشلونة (داخل) - بايرن ميونيخ (خارج) - أتلتيكو مدريد (داخل) - يوفنتوس (خارج) - فينورد (داخل) - النجم الأحمر (خارج) - بولونيا (داخل) - موناكو (خارج)

أرسنال

باريس سان جيرمان (داخل) - إنتر (خارج) - شاختار (داخل) - أتالانتا (خارج) - دينامو زغرب (داخل) - سبورتينج لشبونة (خارج) - موناكو (داخل) - جيرونا (خارج)

باير ليفركوزن

إنتر (داخل) - ليفربول (خارج) - ميلان (داخل)- أتلتيكو مدريد (خارج) - سالزبورج (داخل) - فينورد (خارج) - سبارتا براجا (داخل) - بريست (خارج)

كلوب بروج

بوروسيا دورتموند (داخل) - مانشستر سيتي - يوفنتوس (داخل) - ميلان (خارج) - سبورتينج لشبونة (داخل) - سلتيك (خارج) - أستون فيلا (داخل) - شتورم جراز (خارج)

أتالانتا

ريال مدريد (داخل) - برشلونة (خارج) - أرسنال (داخل) - شاختار (خارج) - سلتيك (داخل) - يانج بويز (خارج) - شتورم جراز (داخل) - شتوتجارت (خارج)

أتلتيكو مدريد

لايبزج (داخل) - باريس سان جيرمان (خارج) - باير ليفركوزن (داخل) - بنفيكا (خارج) - ليل (داخل) - سالزبورج (خارج) - براستيسلافا (داخل) - سبارتا براجا (خارج)

مباريات فرق التصنيف الثالث

ليل

ريال مدريد (داخل) - ليفربول (خارج) - يوفنتوس (داخل) - أتلتيكو مدريد - فينورد (داخل) - سبورتينج لشبونة - بولونيا (داخل) - شتورم جراتز (خارج)

أيندهوفن

ليفربول (داخل) - باريس سان جيرمان (خارج) - شاختار (داخل) - يوفنتوس (خارج) - سبورتنج لشبونة (داخل) - النجم الأحمر (خارج) - جيرونا (داخل) - بريست (خارج)

فينورد

بايرن ميونيخ (داخل) - مانشستر سيتي (خارج) - باير ليفركوزن (داخل) - بنفيكا (خارج) - سالزبورج (داخل) - ليل (خارج) - سبارتا براجا (داخل) - جيرونا (خارج)

دينامو زغرب

بوروسيا دورتموند (داخل) - بايرن ميونيخ (خارج) - ميلان (داخل) - أرسنال (خارج) - سلتيك (داخل) - سالزبورج (خارج) - موناكو (داخل) - براتيسلافا (خارج)

النجم الأحمر

برشلونة (داخل) - إنتر (خارج) - بنفيكا (داخل) - ميلان (خارج) - أيندهوفن (داخل) - يانج بويز (خارج) - شتوتجارت (داخل) - موناكو (خارج)

سالزبورج

باريس سان جيرمان (داخل) - ريال مدريد (خارج) - أتلتيكو مدريد (داخل) - باير ليفركوزن (خارج) - دينامو زغرب (داخل) - فينورد (خارج) - بريست (داخل) - سبارتا براجا (خارج)

سلتيك

لايبزج (داخل) - بوروسيا دورتموند (خارج) - كلوب بروج (داخل) - أتالانتا (خارج) - يانج بويز (داخل) - دينامو زغرب (خارج) - براتيسلافا (داخل) - أستون فيلا (خارج)

سبورتينج لشبونة

مانشستر سيتي (داخل) - لايبزج (خارج) - أرسنال (داخل) - كلوب بروج (خارج) - ليل (داخل) - أيندهوفن (خارج) - بولونيا (داخل) - شتورم جراز (خارج)

مباريات فرق التصنيف الرابع:

شتورم جراز

لايبزج (داخل) - بوروسيا دورتموند (خارج) - كلوب بروج (داخل) - أتالانتا (خارج) - سبورتينج لشبونة (داخل) - ليل (خارج) - جيرونا (داخل) - بريست (خارج)

موناكو

برشلونة - إنتر (داخل) - بنفيكا (خارج) - أرسنال (داخل) - النجم الأحمر (خارج) - دينامو زغرب (داخل) - أستون فيلا (داخل) - بولونيا (خارج)

براتيسلافا

مانشستر سيتي (داخل) - بايرن ميونيخ - ميلان (داخل) - أتلتيكو مدريد - دينامو زغرب (داخل) - سلتيك - شتوتجارت (داخل) - جيرونا

سبارتا براجا

إنتر (داخل) - مانشستر سيتي - أتلتيكو مدريد (داخل) - باير ليفركوزن - سالزبورج (داخل) - فينورد - بريست (داخل) - شتوتجارت

أستون فيلا

بايرن ميونيخ (داخل) - لايبزج (خارج) - يوفنتوس (داخل) - كلوب بروج (خارج) - سلتيك (داخل) - يانج بويز (خارج) - بولونيا (داخل) - موناكو (خارج)

بريست

ريال مدريد (داخل) - برشلونة (خارج) - باير ليفركوزن (داخل) - شاختار (خارج) - أيندهوفن (داخل) - سالزبورج (خارج) - شتورم جراز (داخل) - سبارتا براجا (خارج)

بولونيا

بوروسيا دورتموند (داخل) - ليفربول (خارج) - شاختار (داخل) - بنفيكا (خارج) - ليل (داخل) - سبورتينج لشبونة (خارج) - موناكو (داخل) - أستون فيلا (خارج)

جيرونا

ليفربول (داخل) - باريس سان جيرمان (خارج) - أرسنال (داخل) - ميلان (خارج) - فينورد (داخل) - أيندهوفن (خارج) - براتيسلافا (داخل) - شتورم جراز (خارج)

شتوتجارت

باريس سان جيرمان (داخل) - ريال مدريد (خارج) - أتالانتا (داخل) - يوفنتوس (خارج) - يانج بويز (داخل) - النجم الأحمر (خارج) - سبارتا براجا (داخل) - براتيسلافا (خارج)

النظام

ارتفع عدد الفرق المشاركة لـ 36 بدلا من 32 وعوضا عن تقسيمهم لـ 8 مجموعات كالمعتاد سيتواجد الـ 36 في مجموعة واحدة.

النظام الجديد سيجعل كل فريق يلعب 8 مواجهات ضد 8 فرق مختلفة 4 على أرضه و4 خارجها، أي إنه لا يوجد نظام مواجهة 3 فرق ذهابا وإيابا كالسابق.

تم تصنيف الأندية إلى 4 مستويات، ليواجه كل فريق، فريقين من كل مستوى، حيث سيشهد الدور الأول مواجهات نارية بين الفرق الكبرى.

وجاء التصنيف على النحو التالي:

ويمكنك التعرف على طريقة التأهل للأدوار الإقصائية وتفاصيل النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا من خلال الفيديو التالي:

وكل بطولة سيكون لها أسبوع حصري أي أن مباريات دوري أبطال أوروبا ستقام في أسبوع واحد ولن تقام فيه مباريات باقي المسابقتين في نفس الأسبوع، ونفس الأمر لباقي المسابقتين.

وكالعادة ستقام مباريات دوري الأبطال يومي الثلاثاء والأربعاء أسبوعيا، بينما نقام مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر يوم الخميس.

وفي الأسبوع الحصري لدوري أبطال أوروبا ستقام المباريات بدءا من يومي الثلاثاء وحتى الخميس.

وفي أسبوع الدوري الأوروبي الحصري ستقام مباريات المسابقة يومي الأربعاء والخميس.

وستقام مباريات دوري المؤتمر يوم الخميس فقط.