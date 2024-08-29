الرياضية السعودية: تمت.. أهلي جدة سيعلن ضم أوسيمين خلال ساعات

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 18:40

كتب : محمود حمدي

فيكتور أوسيمين - نابولي

أتم أهلي جدة اتفاقه مع نابولي الإيطالي بشأن ضم النجم النيجيري فيكتور أوسيمين هذا الصيف.

ويمتد تعاقد أوسيمين مع نابولي حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن أهلي جدة أتم اتفاقه الرسمي مع نابولي لضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن أهلي جدة حسم صفقة مهاجم نابولي لمدة 4 مواسم مقابل 160 مليون يورو وأن التوقيع الرسمي سيتم خلال ساعات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن نادي نابولي ضم البلجيكي روميلو لوكاكو قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وأصبح لوكاكو خامس صفقات نابولي بعد أليساندرو بونجورينو وديفيد نيريس ورافا مارين وليوناردو سبينازولا.

في المقابل يسعى أهلي جدة لضم أوسيمين لتعزيز صفوفه خلال الشماركة يف دوري أبطال آسيا للنخبة.

هداف نيجيريا ارتبط أيضا بالانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي لكن أهلي جدة يبدو أنه حسم الصفقة.

وغاب النيجيري عن مباراة نابولي ضد بولونيا والتي انتهت بالفوز بنتيجة 3-0 للبارتينوبي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أوسيمين مع نابولي 109.5 مليون جنيه إسترليني.

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