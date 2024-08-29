كما انفرد في الجول – مد فترة القيد لـ الأهلي والزمالك بسبب السوبر الإفريقي.. تعرف على التطورات

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عل طلب نظيره المصري بمد فترة القيد للأهلي والزمالك كي يتسنى للصفقات الجديدة المشاركة في كأس السوبر الإفريقي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كاف مد فترة القيد للسوبر الإفريقي من 1 سبتمبر حتى الـ12 من الشهر ذاته، ذلك بعدما كان القيد ينتهي في 31 أغسطس.

لكن تجدر الإشارة إلى أن أي لاعب يتم قيده بعد 31 أغسطس لن يستطيع المشاركة في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية.

بمعنى آخر.

أي لاعب يتم قيده في فترة القيد الأولى التي تنتهي في 31 أغسطس سيستطيع المشاركة في البطولات الإفريقية والسوبر الإفريقي.

أما أي لاعب يتم قيده بداية من 1 سبتمبر المقبل سيشارك فقط في السوبر الإفريقي، ومشاركته في البطولات القارية ستكون من بداية من دور المجموعات.

ويقام السوبر الإفريقي في السعودية في ملعب المملكة آرينا في 27 سبتمبر المقبل.

وكان FilGoal.com كشف قبل يومين من مصدر داخل كاف، فإن الاتحاد المصري كان تواصل مع نظيره الإفريقي للسماح بصفقات الأهلي والزمالك المقيدة حتى 30 سبتمبر بالمشاركة في السوبر الإفريقي، خاصة إن القرار لن يضر أي فريق آخر وسيستفيد منه الفريقين المصريين.

يذكر أن تلك الخطوة أقدم عليها الاتحاد المصري بسبب غلق باب القيد المحلي في ظل عدم نهاية كأس مصر حتى الآن.

وسينتهي الموسم المحلي 2023-2024 غدا الجمعة الموافق 30 أغسطس بنهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد.

وفي اليوم التالي يُفتح باب القيد المحلي رسميا.

وحتى الآن ضم الأهلي في الانتقالات الصيفية كل من يوسف أيمن ويحيى عطية الله وأشرف داري.

أما الزمالك فلم يبرم أي صفقة بشكل رسمي حتى الآن كما أنه موقوف عن القيد بسبب مستحقات مساعدي جوزفالدو فيريرا مدرب الفريق الأسبق المتأخرة، ولكن النادي بصدد دفع المبلغ المستحق.