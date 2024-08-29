"أكبر شرف في حياتي".. تريبير يعلن اعتزاله اللعب دوليا

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 14:44

كتب : FilGoal

تريبير - إنجلترا - كرواتيا

أعلن كيران تريبير لاعب نيوكاسل اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب إنجلترا.

كيران تريبيير

النادي : نيوكاسل يونايتد

إنجلترا

الظهير البالغ 33 عاما بدأ مسيرته دولية في 2017 وأصبح من الأعمدة الرئيسية للأسود الثلاثة.

ولم يتوج تريبير مع نيوكاسل بألقاب إذ خسر نهائي يورو 2020 و2024 وحقق المركز الرابع في كأس العالم 2018.

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وكتب تريبير عبر حسابه على إنستجرام:

"لم أكن أتخيل أبدا عندما كنت شابا من بيري أنني سألعب لبلدي وخوض 54 مباراة دولية. كان تمثيل بلدي في 4 بطولات كبرى أكبر شرف في حياتي".

أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجاريث ساوثجيت وجميع الموظفين الذين عملوا مع منتحب إنجلترا على الثقة التي وضعوها فيّ طوال السنوات.

شكرا لجميع زملائي في الفريق لقد مررنا ببعض اللحظات الخاصة جدا بالوصول إلى نهائي يورو مرتين ونصف نهائي كأس العالم وأنا متأكد من أن هذه المجموعة من اللاعبين ستفوز ببطولة كبرى في المستقبل.

أود أن أتمنى لكم والجهاز الفني والفريق كل التوفيق في المستقبل.

وأخيرا، شكرا جزيلا لجميع مشجعي إنجلترا على دعمكم الرائع بالسفر في جميع أنحاء العالم لدعمنا وإبقائنا مستمرين في اللحظات الصعبة".

وسجل تريبير هدفا وحيدا بقميص إنجلترا جاء ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2018.

كما شارك في 6 مباريات في يورو 2024 وجلس على مقاعد البدلاء ضد إسبانيا في النهائي.

ويمتد تعاقد الظهير مع نيوكاسل حتى 2026، وربطته بعض التقارير بخوض تجربة جديدة خارج الفريق في الصيف الجاري.

وخاض تريبير هذا الموسم 3 مباريات بقميص نيوكاسل.

وارتدى من قبل قميص فرق مانشستر سيتي وبارنسيلي وبيرنلي وتوتنام وأتليتكو مدريد.

وحقق لقبا وحيدا في مسيرته هو الدوري الإسباني مع الروخيبلانكوس.

كيران تريبير إنجلترا نيوكاسل
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