داري والشيبي في قائمة المغرب لتصفيات أمم إفريقيا ..وغياب يحيى عطيه الله
الخميس، 29 أغسطس 2024 - 13:59
كتب : FilGoal
أعلن وليد الرقراقي مدرب منتخب المغرب قائمة فريقه التي ستشارك بفترة التوقف الدولي المقبلة.
ويستعد منتخب المغرب لمواجهة الجابون وليسوتو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.
وشهدت القائمة تواجد أشرف داري مدافع الأهلي الجديد ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، كما شهدت تواجد براهيم دياز لاعب ريال مدريد.
بينما يغيب يحيى عطيه الله مدافع الأهلي الجديد عن القائمة.
وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:
الحراس: منير الكجوي (الوحدة) – ياسين بونو (الهلال) – مهدي بنعبيد (الفتح الرباطي).
الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – محمد الشيبي (بيراميدز) – عبد الكبير أبقار (ديبورتيفو ألافيس) – أشرف داري (الأهلي) – نايف أكرد (وست هام) – يونس عبد الحميد (سانت إيتيان) – زكريا الواحدي (جينك) – نصير مزراوي (مانشستر يونايتد) - آدم أزنو (بايرن ميونيخ).
الوسط: سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد) – أسامة العزوزي (بولونيا) – بلال الخنوس (جينك) – براهيم دياز (ريال مدريد) – أسامة ترغلين (لو هافر) – أمير ريتشاردسون (فيورنتينا) – عز الدين وناحي (مارسيليا).
الهجوم: حكيم زياش (جالاتاسراي) – إلياس أخوماتش (فياريال) – أيوب الكعبي (أولمبياكوس) – يوسف النصيري (إشبيلية) – سفيان رحيمي (العين) – أمين عدلي (باير ليفركوزن) - عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس) – سليم بنصغير (موناكو).
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