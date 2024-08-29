داري والشيبي في قائمة المغرب لتصفيات أمم إفريقيا ..وغياب يحيى عطيه الله

تركي آل الشيخ: السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بحضور 25 ألف مشجع

في الجول يكشف موقف صفقات الأهلي والزمالك من السوبر الإفريقي.. وخطوة من الاتحاد المصري