قائمة جنوب إفريقيا - غياب بيرسي تاو في مواجهتي أوغندا وجنوب السودان

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 13:56

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا - ناميبيا - هدف بيرسي تاو

يغيب بيرسي تاو جناح الأهلي عن قائمة منتخب جنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويستعد ثعالب الصحراء لمواجهتي أوغندا وجنوب السودان في أولى جولتي تصفيات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب.

ويأتي ذلك رغم مشاركة اللاعب في التوقف الدولي الماضي بشهر يونيو في تصفيات كأس العالم 2026.

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ويغيب الحارس رونوين ويليامز عن قائمة الأولاد بسبب الإصابة في قائمة هوجو بروس.

ويتواجد المنتخب الجنوب إفريقي في مجموعة تضم أيضا الكونغو رفقة جنوب السودان وأوغندا.

وسيقام اللقاء الأول ضد أوغندا في أورلاندو يوم 6 سبتمبر المقبل.

على أن يحل الأولاد في العاصمة جوبا ضيوفا على جنوب السودان يوم 10 من الشهر ذاته.

ويحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني في ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 7 نقاط من 4 مباريات بالتساوي مع رواندا وبنين.

وشارك تاو البالغ 30 عاما في 33 مباراة مع الأهلي في الموسم المنقضي وسجل 9 أهداف.

بيرسي تاو جنوب إفريقيا تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025
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