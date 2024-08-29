قائمة جنوب إفريقيا - غياب بيرسي تاو في مواجهتي أوغندا وجنوب السودان

يغيب بيرسي تاو جناح الأهلي عن قائمة منتخب جنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويستعد ثعالب الصحراء لمواجهتي أوغندا وجنوب السودان في أولى جولتي تصفيات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب.

ويأتي ذلك رغم مشاركة اللاعب في التوقف الدولي الماضي بشهر يونيو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويغيب الحارس رونوين ويليامز عن قائمة الأولاد بسبب الإصابة في قائمة هوجو بروس.

ويتواجد المنتخب الجنوب إفريقي في مجموعة تضم أيضا الكونغو رفقة جنوب السودان وأوغندا.

Bafana Bafana squad for their 2 upcoming AFCON qualifier matches against 🇺🇬 6 September 2024 at Orlando Stadium at 18h00 🇸🇸10 September 2024 (away) at 15h00 @SAFA_net @10bet_ZA @flysaa @CastleLagerSA pic.twitter.com/GWka4BwHYF — Bafana Bafana (@BafanaBafana) August 29, 2024

وسيقام اللقاء الأول ضد أوغندا في أورلاندو يوم 6 سبتمبر المقبل.

على أن يحل الأولاد في العاصمة جوبا ضيوفا على جنوب السودان يوم 10 من الشهر ذاته.

ويحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني في ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 7 نقاط من 4 مباريات بالتساوي مع رواندا وبنين.

وشارك تاو البالغ 30 عاما في 33 مباراة مع الأهلي في الموسم المنقضي وسجل 9 أهداف.