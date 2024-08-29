لن تكون مؤقتة تلك المرة.. علي سعيد الكعبي يعود لـ "بي إن"

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 13:50

كتب : FilGoal

علي سعيد الكعبي

أعلن المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي عودته رسميا للتعليق على المباريات عبر شبكة "بي إن سبورتس".

وكان الكعبي يعمل في شبكة "بي إن" قبل رحيله عنها قبل 10 سنوات وعاد إليها بشكل مؤقت خلال بطولة يورو 2024.

وأعلن الكعبي اليوم الخميس عودته للشبكة بشكل رسمي وليس مؤقتا تلك المرة.

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وكتب الكعبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" قائلا: "يسعدني مشاركتكم خبر عودتي لقنوات bein sport".

وواصل "مقدرا ثقة وتقدير إدارتها وشاكرا للقائمين على مؤسسة دبي للإعلام وزملائي فيها على عام من رقي التعامل وروح العائلة الواحدة، وأسال الله التوفيق لي وللجميع مع بداية موسم ملئ بالأحداث الكبرى على شاشة موطن الحقوق الحصرية".

وكان الكعبي يعمل خلال السنوات في قناتي "دبي الرياضية" و"أبو ظبي الرياضية".

وبدأ الكعبي مسيرته مع التعليق في البطولات الكبرى بدءا من كأس العالم 1990 بعمر 20 عاما آنذاك.

ثم أصبح واحد من أشهر معلقي شبكة أبو ظبي الرياضية ثم الجزيرة الرياضية التي غادرها في 2014.

عاد الكعبي الذي ارتبط صوته بالتعليق على مباريات الدوري الإيطالي لشبكة أبو ظبي الرياضية من جديد، ثم انضم لشبكة SSC السعودية مطلع الموسم المنقضي.

علي سعيد الكعبي بي إن
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