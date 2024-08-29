قائمة الجزائر - عودة محرز وغياب قندوسي في تصفيات أمم إفريقيا 2025

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 13:25

كتب : FilGoal

الجزائر

يغيب أحمد قندوسي لاعب الأهلي عن قائمة منتخب الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 بشهر سبتمبر المقبل.

ويستعد ثعالب الصحراء لمواجهتي غينيا الإستوائية وليبيريا في أولى جولتي تصفيات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب.

ولأول مرة ينضم رياض محرز جناح أهلي جدة السعودي منذ أمم إفريقيا التي أقيمت في بداية العام الجاري، في ظهوره الأول مع السويسري فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب.

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وتشهد القائمة استدعاء محمد فارسي لاعب كولومبوس كرو الأمريكي لأول مرة بعد أيام من تحقيقه للقب كأس الدوريات.

وجاءت قائمة الجزائر

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا (كان الفرنسي) – أليكسيس جيندوز (بيرسوبوليس الإيراني) – أوكدجيا (ميتز الفرنسي)

الدفاع: ريان آيت نوري (ولفرهامبتون الإنجليزي) كاشف (شباب بلوزداد الجزائري) - جوان حجام (يانج بويز السويسري) - يوسف عطال (بلا ناد) – محمد أمين مداني (شبيبة القبائل الجزائري) – محمد أمين توجاي (الترجي التونسي) – رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند) – زين الدين بلعيد (سان تروندن البلجيكي) –عيسى ماندي (ليل الفرنسي) – محمد فارسي (كولومبوس كرو الأمريكي).

الوسط: إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي) - رامز زروقي (فينيورد الهولندي) – هشام بوداوي (نيس الفرنسي) – آدم زرقان (شارلوا البلجيكي).

الهجوم: حسام عوار (اتحاد جدة السعودي) – أمير سعيود (الرائد السعودي) – محمد أمين عمورة (فولفسبورج الألماني) - سعيد بن رحمة (ليون الفرنسي) – رياض محرز (الأهلي السعودي) - أنيس حاج موسى (فينيورد الهولندي) – ياسين بن زية (كاراباخ الأذربيجاني) – أمين جويري (رين الفرنسي) - بغداد بونجاح (الشمال القطري)

ويتواجد المنتخب الجزائري في مجموعة تضم أيضا توجو رفقة ليبيريا وغينيا الاستوائية.

وسيقام اللقاء الأول ضد غينيا الاستوائية في وهران يوم 5 سبتمبر المقبل.

على أن يحل الأفناك ضيوفا على ليبيريا يوم 10 من الشهر ذاته.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 9 نقاط من 3 مباريات بالتساوي مع موزمبيق.

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