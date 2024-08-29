إعارة جديدة.. كيبا إلى بورنموث

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي ضم الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا قادما من تشيلسي.

كيبا النادي : بورنموث بورنموث تشيلسي

وسيقضي الحارس الإسباني الموسم الجاري معارا حتى نهايته بعدما أعير الموسم الماضي لصفوف ريال مدريد.

وخاض كيبا 20 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي وفاز بألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني.

وانضم كيبا آنذاك للملكي من أجل تعويض تيبو كورتوا الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

We're delighted to sign @kepa_46 on a season-long loan 🍒 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 29, 2024

وقال نيل بليك المدير التنفيذي للنادي: ممتنون لضم كيبا لفريق بورنموث، كنا نعلم بأنه متاح وحصلنا على فرصة ضمه على سبيل الإعارة".

وأضاف "نؤمن بأنه سيكون إضافة قوية لطاقم حراسنا الموهوبين".

كيبا البالغ من العمر 28 عاما انضم لتشيلسي في 2018 قادما من أتلتيك بلباو الإسباني مقابل 80 مليون جنيه إسترليني كأغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم.

وخرج كيبا من حسابات تشيلسي في آخر موسمين بعد ضم أكثر من حارس في نفس مركزه أبرزهم الإسباني سانشيز.

وخاض كيبا 13 مباراة بقميص منتخب إسبانيا وساهم في الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد بورنموث للقاء إيفرتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.