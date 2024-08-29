صلاح يتحدث عن قرب انتهاء عقده مع ليفربول

الخميس، 29 أغسطس 2024 - 11:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول عن إمكانية تمديد عقده مع فريقه الإنجليزي، مع قرب انتهاء العقد بنهاية الموسم الجاري.

ويحق لصلاح التفاوض مع أي فريق بداية من يناير المقبل، على أن ينضم إليه الموسم المقبل مجانا.

وقال صلاح عبر سكاي سبورتس: "تمديد عقدي مع ليفربول؟ لا أفكر في الأمر كثيرًا، لقد تبقى لي موسم واحد. دعونا نستمتع به".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - إبراهيم عادل سافر إسبانيا تمهيدا للانتقال لـ خيتافي.. وخطوة مع بيراميدز ماركا: إبراهيم عادل يقترب من خيتافي محمد طارق: شعرت أنني السبب في الهزيمة من فرنسا.. وحسمت مستقبلي مع الزمالك بمشاركة طارق حامد.. الهلال ينجو من فخ ضمك في الدوري السعودي

وأضاف "لا أفكر في العقد الجديد الآن، لا أفكر في أي شيء. لا أريد التفكير في العام المقبل أو المستقبل. دعونا نستمتع بالموسم، وسنرى".

وأكمل قائد منتخب مصر "كل أسبوع هو أهم شيء، فقط أفكر في كل مباراة تلو الأخرى لأشعر بالسعادة هنا وهذا كل شيء".

وتألق صلاح في أول جولتين بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، وهز شباك إبسويتش تاون وبرينتفورد.

وكسر صلاح لعنة الجولة الثانية والتي لازمته في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لليفربول، إذ لأول مرة في مسيرته يسجل في أول جولتين بالمسابقة.

وارتقى صلاح للمركز الخامس في ترتيب هدافي ليفربول تاريخيا على ملعب أنفيلد برصيد 118 هدفا متفوقا على روبي فاولر، قائمة يتصدرها أيان راش برصيد 185 هدفا.

ولأول مرة يسجل صلاح في أول مباراتين من الموسم في الدوري الإنجليزي بمسيرته.

كما أصبح أكثر من ساهم بأهداف في شباك برينتفورد في الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.

وساهم صلاح في 128 هدفا خلال 128 مباراة على ملعب أنفيلد بتسجيل 93 هدفا وصناعة 35 في الدوري الإنجليزي فقط.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 351 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 213 هدفا وصنع 88 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
"أكبر شرف في حياتي".. تريبير يعلن اعتزاله اللعب دوليا إعارة جديدة.. كيبا إلى بورنموث سكاي: رامسديل من أرسنال إلى ساوثامبتون ليس نجم التنس.. فلامنجو يضم كارلوس ألكاراز راديو مونت كارلو: يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع يونايتد لضم سانشو بداية من الموسم المقبل.. ليفربول يتعاقد مع مامارداشفيلي أورنستن: لضم سانشو.. رحيم سترلينج يقترب من دخول الصفقة التبادلية بين تشيلسي ويونايتد بي بي سي: فشل انتقال رامسديل من أرسنال إلى ولفرهامبتون
أخر الأخبار
كرة طائرة - منتخب شباب مصر يودع بطولة العالم أمام الأرجنتين بشق الأنفس 2 دقيقة | رياضات أخرى
نابولي يضم روميلو لوكاكو 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة إنجلترا – عودة هاري ماجواير.. وتواجد مادويكي لأول مرة في مع المدرب المؤقت 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
في ظل الصراع بين برشلونة وبايرن.. وكيل مدافع ليفركوزن يلمح لرحيله 57 دقيقة | ميركاتو
كما انفرد في الجول – مد فترة القيد لـ الأهلي والزمالك بسبب السوبر الإفريقي.. تعرف على التطورات ساعة | الكرة الإفريقية
بموافقة فورية.. كييزا ينضم إلى ليفربول ساعة | ميركاتو
قائمة فرنسا – انضمام أوليزي لأول مرة من أجل دوري الأمم الأوروبية ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي يعلن ضم يوانا باتشو لتدعيم فريق السيدات ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى