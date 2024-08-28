بمشاركة طارق حامد.. الهلال ينجو من فخ ضمك في الدوري السعودي

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 23:46

كتب : FilGoal

طارق حامد - ضمك ضد الهلال

حصد فريق الهلال 3 نقاط غالية بعد مواجهة صعبة ومثيرة أمام ضمك.

وفاز الهلال على ضمك 3-2 بعدما كان متأخرا بهدفين مقالل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش (هدفين) ومصعب الجوير أهداف الهلال.

فيما أحرز فرانسوا كومانو ومحمد ديالو هدفي ضمك.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري طارق حامد لاعب وسط ضمك في التشكيل الأساسي.

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب.

فيما توقف رصيد ضمك عند صفر من النقاط بعدما خسر أمام الخليج والهلال في أول جولتين.

وصف المباراة

بدأ الهلال بضغط هجومي على مرمى ضمك بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وشهدت الدقيقة 19 هدف ملغي بداعي التسلل على أليكساندر ميتروفيش لاعب الهلال.

وفي الدقيقة الخامسة بالوقت بدل الضائع سدد حمد اليامي من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع وتهيأت أمام ميتروفيتش الذي سددها برأسة في الشباك.

وانتفض نادي ضمك مع بداية الشوط الثاني وأضاع كيفين نكودو فرصة هدف محقق.

ونجح فرانسو كومانو في تسجيل هدف التعادل لنادي ضمك بعد تسديدة ساقطة خدعت بونو في الدقيقة 49.

وسجل ضمك الهدف الثاني بعد كرة عرضية من رمزي صولان الى داخل منطقة الجزاء وضع حبيب ديالو أمام المرمى وسددها في الشباك بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 53.

وعدل الهلال النتيجة مجددا بعد ركلة ركنية من الحهة اليسرى أرسلها سالم الدوسري عرضية حاول تشتيتها الدفاع ولكن تصل الى مصعب الجوير الذي يسددها الأخير في المرمى في الدقيقة 73.

وقلب الهلال الطاولة على ضمك بعد كرة عرضية من مصعب الجوير الي أليكساندر ميتروفيتش المتمركز داخل منطقة الجزاء الذي سددها بكعب القدم الى داخل الشباك في الدقيقة 84.

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