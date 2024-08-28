سكاي: رامسديل من أرسنال إلى ساوثامبتون

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 23:29

كتب : FilGoal

جاري أونيل وأرون رامسديل

أتم ساوثامبتون اتفاقه مع أرسنال لضم حارسه آرون رامسديل خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن الصفقة ستكلف ساوثامبتون 18 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لمليون أخرى لو تجنب الفريق الملقب بالقديسين الهبوط من الدوري الإنجليزي.

هذا بالإضافة لستة ملايين أخرى كحوافز تتعلق بأداء اللاعب.

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وكان الحارس الإنجليزي قريبا من الانتقال إلى ولفرهامبتون لكن معاناة الذئاب المادية جعلته ينسحب من الصفقة.

وانضم رامسديل إلى أرسنال قادما من شيفيد يونايتد في عام 2021 ويمتد تعاقده حتى سنة 2026.

وسيرحل رامسديل عن ارسنال في ظل اعتماد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على ديفيد رايا في حراسة المرمى.

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