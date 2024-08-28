مصدر من الأهلي لـ في الجول: موقفنا واضح ومعلن بشأن موعد انضمام اللاعبين للمنتخب

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 23:29

كتب : أحمد الخولي

الأهلي ضد زد

رد مصدر من النادي الأهلي على مفاجأة وصدمة اتحاد الكرة والجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن غياب لاعبي الفريق عن منتخب مصر.

وانطلق معسكر منتخب مصر اليوم الأربعاء بحضور ستة لاعبين فقط في غياب لاعبي الأهلي والزمالك.

وانتظم ستة لاعبين في المعسكر بأحد فنادق القاهرة وهم حمدي فتحي والمهدي سليمان ومحمد الشامي وأحمد رمضان وخالد صبحي وأسامة فيصل.

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وأعرب مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com عن استياء وصدمة الجهاز الفني لمنتخب مصر من تصرف الأهلي والزمالك. (مزيد من التفاصيل)

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي موقفه واضح وصريح بشأن انضمام اللاعبين لمنتخب مصر ونشر ذلك في بيان رسمي للرأي العام".

وتابع "تمت مخاطبة اتحاد الكرة يوم 11 أغسطس بترك اللاعبين الدوليين يوم 1 سبتمبر، فعلى أي أساس وجود صدمة من اتحاد الكرة والمنتخب لغياب اللاعبين؟".

وشدد المصدر "يوم 1 سبتمبر الذي سينضم فيه لاعبو الأهلي سيكون قبل انطلاق موعد الأجندة الدولية من الأساس، والأهلي بسبب حالة الإجهاد والإرهاق الكبيرة قرر التنازل عن المشاركة في كأس مصر مما عرضه لعقوبات وتم قبولها من أجل إراحة اللاعبين حتى لا تستمر حالة الإجهاد، وإلا لكان استمر الأهلي في كأس مصر أن لم تكن الراحة مهمة".

وأوضح "الطبيعي في أي منتخب انضمام اللاعبين وفقا لموعد الأجندة الدولية وعلى هذا الأساس سينضم المحترفين مثل محمد صلاح وعمر مرموش وغيرهم في الموعد المحدد".

واختتم المصدر تصريحاته "إذا كان اتحاد الكرة يرغب في مصلحة المنتخب بالفعل كان من باب أولى عدم ضغط كأس مصر في نفس التوقيت الذي سيقام فيه معسكر المنتخب".

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي)

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي)

خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)

ومن المنتظر عقد المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ضد كاب فيردي يوم الخميس 5 سبتمبر.

وستقام مباراة مصر ضد كاب فيردي في القاهرة يوم 6 سبتمبر.

وتسافر بعثة مصر للقاء بوتسوانا في ثاني جولات التصفيات يوم 8 سبتمبر.

وفي اليوم التالي سيتم عقد المؤتمر الصحفي، على أن يقام اللقاء في العاشر من سبتمبر، وتعود البعثة بعد المباراة في نفس اليوم.

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