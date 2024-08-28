مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: جهاز المنتخب مصدوم من تصرف الأهلي والزمالك

تسود حالة من الاستياء داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بعد غياب لاعبي الأهلي والزمالك عن انطلاق المعسكر.

وانطلق معسكر منتخب مصر اليوم الأربعاء بحضور ستة لاعبين فقط في غياب لاعبي الأهلي والزمالك.

وانتظم ستة لاعبين في المعسكر بأحد فنادق القاهرة وهم حمدي فتحي والمهدي سليمان ومحمد الشامي وأحمد رمضان وخالد صبحي وأسامة فيصل.

وقال مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم لـ FilGoal.com: "ما حدث اليوم في معسكر المنتخب صدم الجهاز الفني، حسام حسن كان قد وافق على تأجيل المعسكر من 25 إلى 28 أغسطس للحصول على قدر أكبر من الراحة".

وشدد "غير صحيح أن المعسكر أقيم مبكرا، فالأهلي حصل على راحة مبكرة بعد حسم الدوري وعدم المشاركة في الكأس، الزمالك أيضا ابتعد عن المنافسة في الدوري منذ فترة ثم الخروج من كأس مصر".

وأوضح المصدر "الجهاز الفني تواصل مع لاعبي منتخب مصر الغائبين وأبلغوهم أن أنديتهم طلبت منهم الانضمام للمعسكر في الوقت الرسمي يوم 1 سبتمبر وهذا سبب غيابهم".

وتابع "هناك استغراب كبير من الجهاز الفني للمنتخب من تصرف ناديي الأهلي والزمالك خاصة وأن ذلك المعسكر لمباراتين رسميتين، ومواجهة كاب فيردي ستكون أمام منافس قوي وصعبة".

وبسؤاله عن موعد انضمام اللاعبين كشف "الآن ما أمامنا هو انضمام لاعبي الأهلي والزمالك 1 سبتمبر بينما لاعبو بيراميدز سينضمون في اليوم التالي لنهائي كأس مصر وهو يوم 31 أغسطس، بينما محمد النني سينضم يوم 30 أغسطس أما المحترفون سيصلون 2 سبتمبر صباحا ومحمد صلاح في نفس اليوم مساء".

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا يومي 6 و10 سبتمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها بالمغرب.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي)

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي)

خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)

ومن المنتظر عقد المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ضد كاب فيردي يوم الخميس 5 سبتمبر.

وستقام مباراة مصر ضد كاب فيردي في القاهرة يوم 6 سبتمبر.

وتسافر بعثة مصر للقاء بوتسوانا في ثاني جولات التصفيات يوم 8 سبتمبر.

وفي اليوم التالي سيتم عقد المؤتمر الصحفي، على أن يقام اللقاء في العاشر من سبتمبر، وتعود البعثة بعد المباراة في نفس اليوم.