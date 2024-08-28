الصفقة السابعة.. يوفنتوس يضم تيون كوبمينرس من أتالانتا

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 22:48

كتب : FilGoal

تيون كوبمينرس - يوفنتوس

أتم يوفنتوس صفقته السابعة خلال الصيف الجاري بضمه للاعب أتالانتا تيون كوبمينرس رسميا.

وأعلن يوفنتوس انضمام اللاعب بعقد يمتد حتى عام 2029.

وأشار البيانكونيري إلى أن الصفقة كلفته 51 مليون و300 ألف يورو يتم سدادهم لأتالانتا على أربع سنوات بالإضافة لتكاليف أخرى تصل لـ3 مليون و400 ألف يورو.

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كما أن هناك 6 ملايين أخرى مرتبطة بالحوافز تتعلق بأداء اللاعب.

وخلال الصيف الجاري ضم يوفنتوس كل من ميشيل دي جريجوريو وفرانشيسكو كونسيساو ونيكو جونزاليس وبيير كالولو وخوان كابال وخيفرين تورام ودوجلاس لويز.

أما كوبمينرس صاحب الـ26 عاما فكان انضم إلى أتالانتا قادما من ألكمار الهولندي في عام 2021 وتوج رفقة الفريق بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وخلال الموسم الماضي خاض لاعب الوسط مع أتالانتا 51 مباراة سجل خلالهم 15 هدفا وصنع سبعة آخرين.

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