"خشية عرقلة الاحتلال لوصول الأشقاء".. الاتحاد الفلسطيني يعلن تعذر استضافته لمواجهة الأردن

أعلن الاتحاد الفلسطيني تعذر إقامة مباراته ضد الأردن في تصفيات كأس العالم 2026 على الأراضي الفلسطينية.

ويأتي ذلك بعد موافقة مسبقة من الاتحادين الدولي والآسيوي على إقامة مباراة فلسطين ضد الأردن بتصفيات كأس العالم 2026 على ملعب فيصل الحسيني بفلسطين.

وسبق أن قدم الاتحاد الفلسطيني طلبا بإقامة مبارياته في تصفيات كأس العالم على أرضه ضمن تصفيات المونديال. (طالع التفاصيل)

وتلقى الاتحاد الفلسطيني يوم الثلاثاء رسالة من الاتحادين الآسيوي والدولي "مفادها تعذر إقامة المباراة في فلسطين نظرا لضيق الوقت، وخشية من أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول الأشقاء الأردنيين، وأيضا عرقلة دخول الكوادر الفنية المكلفة بالإشراف على المباراة، ووفديْ الاتحادين الآسيوي والدولي، ولذلك ارتأينا مضطرين أن نلعب هذه المباراة فقط في ماليزيا".

وشدد الاتحاد الفلسطيني أن "الترتيبات جارية لاستضافة المباراة البيتية الثانية لمنتخبنا في التصفيات أمام شقيقه الكويتي في 15 أكتوبر المقبل على أرض فلسطين".

وأسفرت قرعة الدور الحاسم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عن مواجهات نارية.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي.

المجموعة الأولى: قطر - الإمارات - إيران - أوزبكستان - قيرغيزستان - كوريا الشمالية

المجموعة الثانية: العراق - الأردن - عمان - فلسطين - الكويت - كوريا الجنوبية

المجموعة الثالثة: السعودية - البحرين - الصين - إندونيسيا - اليابان - أستراليا

ستقام المباريات في 5 توقفات دولية متتالية.

سبتمبر 2024

أكتوبر 2024

نوفمبر 2024

مارس 2025

يونيو 2025

بواقع مباراتين في كل توقف دولي.

تواجد 5 منتخبات عربية رفقة كوريا الجنوبية في مجموعة واحدة، ضمن ظهور عربي أكيد في المونديال، إذ يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026.