القدس تستضيف أول مباريات فلسطين في الدور الحاسم من تصفيات المونديال

الخميس، 13 يونيو 2024 - 15:16

كتب : FilGoal

منتخب فلسطين

أوضح جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن منتخب بلاده سيستضيف مباراته الأولى في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026 في مدينة القدس.

وتنطلق مباريات الدور الحاسم من التصفيات في أوائل سبتمبر المقبل.

وقال الرجوب في مؤتمر صحفي: "منتخب فلسطين سيستضيف مباراته الأولى في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 في مدينة القدس".

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وأضاف "جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد لي رغبته في حضور أول مباراة لفلسطين في الدور الحاسم من تصفيات المونديال".

وواصل "لعب المباريات داخل فلسطين هو أولوية واستراتيجية بالنسبة لنا، وسنعمل على توفير كل الأسباب لخلق الأجواء المناسبة من أجل اللعب في فلسطين، لكي يرى العالم ويشهد على عظمة شعبنا الذي يعمل على نقل رسالته الوطنية ونضالاته بشتى الطرق ومنها الرياضة".

ووجه الرجوب شكره للدول العربية التي استقطبت اللاعبين الفلسطينيين وفتحت لهم باب الاحتراف في دورياتها، حيث تواجد عدد كبير من اللاعبين الفلسطينيين في مصر والأردن وقطر وليبيا والكويت ومصر".

وأكمل "لقد تمت معاملتهم كلاعبين محليين، وهو ما ساعد في الحفاظ على لياقة وجاهزية اللاعبين".

وتابع "هذا قاد منتخبنا الأول لتحقيق إنجازات كبيرة، أبرزها تحقيق إنجازٍ تاريخي ببلوغ دور الـ16 لأول مرة في نهائيات كأس آسيا، والتأهل لكأس آسيا 2027، وكذلك للمرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لأول مرة كذلك".

ووجه الرجوب شكره للدول العربية التي دعمت الفدائي في التحضيرات لهذه البطولات والتصفيات، واحتضانها لمنتخبنا وتسهيل حركته وسفره.

فلسطين تصفيات كأس العالم
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